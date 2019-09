Apurado empate

Después de siete episodios de preocupación, los Indios del Bóer finalmente se salvaron de una posible derrota ante el Chinandega, con el que empataron a cuatro carreras en nueve episodios.



Chinandega descifró a Romualdo Caballero, al que le anotaron cuatro carreras en las tres primeras entradas, lo que obligó a la tribu a remontar el marcador, olvidándose de sus “tácticas dilatorias”, ya que la lluvia amenazaba, y resultó beneficiado cuando Leonel Cajina determinó que no se podía jugar un extra inning porque había problemas de visibilidad. Ese resultado, combinado con el triunfo del Granada sobre Matagalpa, dejó al Bóer como líder del torneo.



Fue notable la labor monticular de Oscar Pantoja, quien a lo largo de seis episodios redujo a la tribu a dos carreras. Sin embargo, se le escapó el triunfo cuando Benjamín Morales hizo un mal relevo, y la suerte estuvo a favor de los capitalinos, que empataron el partido de forma inesperada.



Chinandega abrió el marcador en el primer inning por triple de Oscar Mairena y rola empujadora de Ángel Enrique Romero. El Bóer no carburó en los dos primeros episodios, dejando casa llena en el segundo, y Chinandega ripostó con tres carreras en el tercero, cuando Romualdo perdió el control.



Boleto a Erick Alfaro, sencillo de Jen Argeñal y boleto a Mairena, llenaron las bases. Ángel Romero remolcó con fly de sacrificio, falló Eduardo Romero, pero siguieron hits empujadores de Esteban Ramírez y Próspero González.



El Bóer descontó dos en el quinto, por hit de Sandor Guido, que remolcó a Edgar López y a Vega, embasados por sencillos, mientras Jacinto Carrero realizó un buen relevo en 5.1 episodios, en los que admitió tres hits y ponchó a cuatro.



Para el séptimo inning, Benjamín Morales relevó a Pantoja y le dio base a Vega. Reynaldo Centeno dominó a Erick Morales, pero Sandor le dio hit, llevando a Vega a la antesala, para anotar por infield hit del emergente Juan Carlos Urbina.



Chinandega aún ganaba 4x3 y Boanerges Espinoza buscó el salvamento, pero sucedió lo inesperado. Con dos outs e Isaac Martínez en segunda, después que recibió base, Vega conectó línea violenta al bosque central. Isidro Pantoja fildeó mal la pelota. Con el impacto, dio dos pasos al frente, y luego no pudo retroceder, mientras la pelota se iba al fondo del jardín central.



Irónicamente, Isidro Pantoja dio el último hit del Chinandega, en el sexto inning, pero lo que pudo ser un doble, terminó en out, ya que no pisó el cojín de primera base.



El Bóer bateó 13 hits y dejó a 13 embasados. Sandor bateó de 5-3 y Vega de 4-2, con su empujada número 40. Chinandega bateó seis hits, con Oscar Mairena bateando de 3-2.