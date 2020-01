Necesitamos verdaderos servidores públicos

Increíble que por mucha voluntad y sabiduría que tiene la Comisionada Granera para dirigir una institución al servicio del pueblo, me haya correspondido vivir un calvario en la Delegación de Tránsito del distrito IV de Managua. Ayer acompañé a mi hijo a esta delegación para recibir la resolución de un accidente de tránsito a las 2 de la tarde, hora que estaba citado. Al llegar al mostrador la oficial de policía nos dice que ya no hay números para ser atendidos (detrás de nosotros hay muchas personas que llegan a la misma hora). Yo reclamo porque estamos en la hora correcta pero se nos explica: que dependiendo de la hora de la cita hay que llegar 3 horas antes para hacer fila y entregar 30 números que serían los atendidos, es decir, si mi cita es a las 8 de la mañana debo llegar a las 5 de la mañana. ¿Por qué citar más personas que la capacidad de atención que tienen? A nosotros nos atendieron porque un amable señor nos cedió su número.



Nos dieron el fallo del accidente y dijeron que regresáramos el día siguiente para recibirlo por escrito. El día siguiente llevamos una carta haciendo la solicitud formal del fallo y en el mismo mostrador nos dicen: que para la entrega de la carta hay que hacer el mismo procedimiento del día anterior (es decir, hacer fila 3 horas antes para ser premiados con el número de la atención). ¡No puede ser! Tratando de obtener una explicación mejor, mi hijo aborda a una oficial que sale del recinto: “Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta?”. Ella contesta NO. “Muchas gracias, es usted muy amable y educada”, contesta mi hijo.



Finalmente un ciudadano: “Señora, ármese de paciencia. Yo tengo un mes de estar viniendo a buscar ese documento, otro tenía 3 semanas y una semana el más reciente”.



Será muy difícil dar una atención en función de las necesidades de la población. Oficiales de Tránsito del distrito IV, la cortesía, calidad y eficiencia son principios de los servidores públicos, hagan realidad esos principios. Sólo quiero saber cuándo podremos recibir el documento que nos servirá para gestionar el seguro.



Gracias por la amabilidad de la sub oficial López, de la oficina del jefe de Managua, quien escuchó la denuncia que realicé con el ánimo de que se mejore la atención por el bien y derechos de todos y todas las nicaragüenses.





*Promotora de derechos humanos.



Krsn8@yahoo.com

Tel: 2784762.