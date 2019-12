Acotaciones FSLN y una aclaración operativa

En el aniversario (Natalicio) del Comandante Carlos Fonseca Amador --que dicho sea de paso, no es familiar mío como se ha creído--, se plantearon ciertas ideas que valen la pena analizar:

1) El FSLN defenderá con todo el peso del Derecho los espacios conquistados pertenecientes al Pueblo más pobre, analfabeto y vulnerable; en buen español, al campesino, al no letrado, al obrero, la barriada desempleada, y al empresario que tenga en su haber un sentido amplio humano social patriótico con visión de Unidad.



2) El FSLN no sólo luchará con ahínco, dedicación, fervor, convicción y mística revolucionaria la conquista de nuevos espacios; sino que no dejará que las tentaciones del Sistema anti-cosmopolita-racista confundan lo profundo de la continuación de un proyecto de transformación sociológica (Revolución), cuyos participantes --ahora somos muchos jóvenes-, que estamos llamados a comprender y no ser comprendidos.



3) El FSLN respalda las luchas socialistas de izquierda en Latinoamérica y el mundo, y con ello el refortalecimiento ideológico de la población que logre concebir de manera pragmática la implementación de la lógica Revolucionaria constante, como instrumento mutante de los actuales modelos y fluidos logísticos del Sistema, no sólo a nivel económico, sino educativo, cultural, social y organizativo, en la pro de la justicia humana y social.



4) El FSLN está llamado a difundir la teoría ideológica-política pragmática (operatividad) socialista (humanismo y justicia), no sólo a nivel de su superestructura, sino al de todo ciudadano adverso ideológicamente que no comprenda la razón de ésta lucha, muchas veces satanizada por aquellos amantes de la dulce mentira del sistema capitalista, que es como una simple carnada que te atrapa.



Nota: De lo más natural el lunes, tres cubanos (no de Miami), que bien pasaban por clase media alta de Nicaragua, sin ropa de marca pero sumamente presentables y con alta personalidad, gastando unos dolaritos en aparatos tecnológicos; con la naturalidad que ni siquiera un europeo. Al final sólo es una moneda, a la cual también se le puede aplicar una carnada socialista.



5) La música de los Mejía, que han negado la use el oficial FSLN por los derechos de autor, revela la identidad actual de los autores, quienes han puesto precio a su música (siempre lo ha sido así, si los discos no los regalan, hasta pirateados tan caros); y de no ser así, yo Fonseca compro, y sino está en venta, como dijo la Dora, aquí estoy para que me metan preso, aquí los espero, Yo Fonseca que trabajo en perifoneo y uso esa música, que me metan preso que aquí estoy. Nota: Allá en lo rural de Nicaragua, me encontré un Cd´s pirateado con “Nica en Costa Rica”, de Alejandro Mejía; a ver si la lucha por los derechos de autor la tiran donde debe ser y apoyan a este muchacho.



6) La derecha en el fondo sabe que el FSLN está de turno al bate, así que no estén “Jo-di-en-2”. Cómo dijo Daniel, aquí la lucha ya no son con las armas, sino con las ideas (originales), porque hay sus partidos que parecen fotocopias de 3 por el peso.



7) Me dijo Bayardo voy a la marcha del MRS porque después la chavalas van a zona viva de Galería, Moods y Reef; yo le dije: “Guárdame algunas”.



