Diputados asesinos…..es una realidad o una ofensa?

El día 13 de septiembre, diputados del FSLN, PLC y ALN, como que fueran uno solo, votaron por la eliminación del aborto terapéutico del Código Penal, y con eso confirmaron no solamente la existencia del pacto sucio, sino que también ratificaron que son más importantes los acuerdos políticos que los derechos humanos. Ahora en noviembre, por tercera vez se equivocaron, prevaleciendo la irresponsabilidad, la ignorancia y la prepotencia de no consultar adecuadamente con la ciencia médica, antes de tomar decisiones apresuradas, sin importar el daño que estas causen a la mujer nicaragüense.



Las cifras oficiales del Minsa señalan un promedio de embarazos ectópicos (fuera del útero) durante el período 1999-2005 de 347, lo que equivale al 50-60% de la realidad, ya que dicha institución no brinda cobertura universal. A la fecha, si una mujer que presenta esta situación no es intervenida quirúrgicamente (cortarle la trompa de Falopio o retirar el embrión) sufrirá hemorragia, choque y posteriormente la muerte segura, independientemente de si esta mujer es de la zona rural o urbana de Nicaragua, de Washington o de París.



Al realizar dicha operación se está efectuando una interrupción del embarazo, pues se elimina el embrión y esto en términos médicos se conoce como aborto terapéutico, por ser una intervención que se realiza antes de las 22 semanas de gestación.



Ahora bien, si esta intervención para salvar una vida, que está aprobada universalmente, nuestros diputados ya decidieron impedir realizarla, los y las médicas queremos decirles que las muertes serán exclusivamente responsabilidades de ustedes, y que deben asumir la responsabilidad de sus actos frente a la sociedad, frente a los familiares de las previas y futuras muertas y frente al ser superior en que ustedes supuestamente creen.



Invito a los familiares a desfilar con los ataúdes y reclamos en la Asamblea Nacional y no será raro ver, como está sucediendo, la pérdida de la sensibilidad humana de ustedes. Por eso, ¿cuando un grupo de mujeres les gritaban asesinos, con honrosas excepciones, se referían a una realidad o era mera ofensa? Contéstese usted mismo …….. que el pueblo lo hará.



*Médico especialista en Epidemiología