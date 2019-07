Uso de las abreviaturas en nuestro idioma

De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, fuente de la cual extraemos la información para este artículo, la abreviatura “es la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras, obtenida por eliminación de algunas de las letras o sílabas de su escritura completa, y que siempre se cierra con un punto”, salvo aquella en la que el punto se sustituye por una barra. Ejemplos: c. (calle), c/ (calle).



¿Cómo se forman las abreviaturas?



Son fundamentalmente dos los procedimientos: por truncamiento y por contracción. Cuando la abreviatura se forma por truncamiento, es decir, por supresión de letras o sílabas finales, siempre debe terminar en consonante: Arq. (arquitecto), Bibl. (biblioteca), Brig. (brigada), caj. (caja), cap. (capital), cent. (centavo), Comp. (compañía), coord. (coordinador), dicc. (diccionario), Dir. (director).



Si la abreviatura representa fórmulas fijas (que en paz descanse, por ejemplo), se abrevia escribiendo la letra inicial de cada una de las palabras, incluso artículos, preposiciones y conjunciones: q.e.p.d. (que en paz descanse), e. p. d. (en paz descanse).

La excepción más importante corresponde a la fórmula fija antes de Cristo y después de Cristo, en donde la preposición (de) aparece escrita íntegramente o no aparece: a. C. (antes de Cristo), a. de C. (antes de Cristo) a. de J.C. (antes de Jesucristo), a. J.C. (antes de Jesucristo)d. de C. (después de Cristo), d. de J.C. (después de Jesucristo)d. C. (después de Cristo), d. J.C. (después de Jesucristo).



En el caso de la abreviatura por contracción, se forma eliminando las letras centrales y dejando únicamente las más representativas. Veamos unos ejemplos: Lcda. (licenciada), Ltda. (limitada), Pdte. (presidente), Pbro. (presbítero), Rdo. (reverendo), Sto. (sargento), Sto. (santo), Tte. (teniente), tfno. (teléfono).



En este grupo se incluyen las abreviaturas que presentan la (s) letra (s) final (s) volada (s), tipo de menor tamaño que se coloca en la parte superior: art.o (artículo), B.o (barrio), cap.o (capítulo), D.a (doña), C.ía (compañía), imp.to (impuesto), ad.or (administrador), Abg.da (abogada).



Uso de letra mayúscula



Por lo general, una abreviatura se escribe con mayúscula o minúscula según corresponda a la palabra o expresión abreviadas; por ejemplo: S.S. (su santidad), S. E. (su excelencia), pág. (página), c.e. (correo electrónico), etc. (etcétera).



Hay, sin embargo, muchas excepciones. Se escriben siempre con mayúscula las abreviaturas de los tratamientos. Por ejemplo: U., Ud. (usted); los cargos: Pdte. (presidente); los títulos académicos: Arq. (arquitecto), Dra. (doctora).



Una palabra para diferentes abreviaturas



Asimismo, una palabra puede estar representada por diferentes abreviaturas, como licenciado, -da, reverendo, da. y teléfono: Lic., Ldo. (fem. Lda.) y Lcdo. (fem. Lcda.); R., Rvd., Rvdo. (fem. Rvda.), Rev.; tel., teléf. y tfno..



Abreviaturas con barra oblicua



En algunas abreviaturas, es admisible el uso de la barra oblicua para separar las palabras; por ejemplo: c/c (cuenta corriente), d/f (días fecha). También se puede emplear la barra oblicua después de una abreviatura simple, en sustitución del punto; así: v/ (visto), ch/ (cheque), etc.



Procedimientos para el plural



Para pluralizar una abreviatura debe tomarse en cuenta el criterio seguido para su formación. Una abreviatura por truncamiento pluraliza agregando –s. Veamos: Arq. (arquitecto) > Arqs. (arquitectos); Col. (colegio) > Cols. (colegios); Dr. (doctor) > Drs. (doctores); Prof. (profesor) > Profs. (profesores). Excepciones: las abreviaturas cent. (centavo, centésimo) y cént. (céntimo), cuyo plural es cts.



Si la abreviatura se formó por contracción, pluraliza de acuerdo con las reglas generales y se agrega –s ó –es, según la terminación; por ejemplo: afmo. (afectísimo) > afmos. (afectísimos); Bco. (banco) > Bcos. (bancos). Excepción: Ud. (usted), que pluraliza en –s: Uds. (ustedes).



La abreviatura formada por una sola letra, pluraliza duplicando dicha letra; por ejemplo: F. C. (ferrocarril) > FF. CC. (ferrocarriles), p. (página) > pp. (páginas).



Formación del femenino de una abreviatura



El femenino de una abreviatura se forma tomando en cuenta determinados criterios. Si termina en –o (Hno., por ejemplo), la –o se sustituye por –a (Hna.). Veamos otros ejemplos: afmo. (afectísimo) y afma. (afectísima), dcho. (derecho) y dcha. (derecha), izdo. (izquierdo) e izda. (isquierda), Excmo. (excelentísimo) y Excma. (excelentísima), Ilmo. (ilustrísimo) e Ilma. (ilustrísima), Lcdo. (licenciado) y Lcda. (licenciada), Sto. (santo) y Sta. (santa).



Cuando la abreviatura termina en consonante y se ha formado por truncamiento, forma el femenino agregando una a volada; por ejemplo: D. (don) y D.a (doña), Dir. (director) y Dir.a (directora), Prof. (profesor) y Prof.a (profesora).



El uso del femenino con a no volada, frecuente en Nicaragua y en Hispanoamérica en general, es considerado igualmente correcto; por ejemplo: D. (don) y Dña. (doña), Prof. (profesor) y Profa. (profesora)



La abreviatura formada por contracción forma el femenino de acuerdo con las tres posibilidades anotadas: Dr. (doctor), Dr.a (doctora) y Dra. (doctora), Sr. (señor), Sr.a (señora) y Sra. (señora).



Un idioma lo hacen los hablantes. A las instituciones lingüísticas no les queda otro camino que escuchar atentas lo que se dice en las calles, estudiarlo, hacerlo nuestro y devolverlo a los usuarios en forma de norma, indispensable para preservar –dentro de la rica diversidad- la unidad y defensa de nuestra lengua.



