El Otro Relato Luz y Fe y sus Mc Pastores Hemos llegado a la era en que para salvarse de las llamas del infierno, hay que hacer un casting y ver si podemos actuar ante las cámaras del “Reino de los Cielos”. Para eso, los predicadores de Luz y Fe van sustituyendo en la mentalidad de los conversos, las viejas imágenes de la Iglesia Católica, de madera o yeso, por una efectiva prosperidad de carne y hueso . Edwin Sánchez

03 Diciembre 2007 |

4 a.m. |