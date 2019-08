Del Movimiento Feminista al Pueblo Nicaragüense

Por defender el derecho al aborto terapéutico, las mujeres nicaragüenses hemos vivido una constante represión. Misma que llega hasta la amenaza de cárcel atendiendo denuncia interpuesta por la ANPDH que busca acallar las voces que se alzaron frente a semejante injusticia.



No les bastó quitar a las mujeres la oportunidad de vivir ahora quieren llevar a sus defensoras a la cárcel. Quieren atemorizar las crecientes voces y conciencias de quienes se pronuncian por la vida de las mujeres y la restitución del aborto terapéutico.



Todas las mujeres hoy acusadas, pertenecen a organizaciones que históricamente han trabajado en defensa de los derechos humanos, para erradicar la violencia, el abuso sexual y la explotación de mujeres, niños y niñas y adolescentes.



Las mujeres nicaragüenses están desamparadas. Desde que los diputados del FSLN, ALN y PLC eliminaron el artículo de ley que permitía interrumpir el embarazo, muchas mujeres pobres han muerto y más de 92 niños y niñas quedaron huérfanos. Asimismo cada 2 horas y 14 minutos se comete un delito sexual, contra niñas y adolescentes muchas de las cuales terminan con un embarazo que pone en peligro su vida y su futuro.



En el 2007 se aumentó en 9 el número fallecidas por violencia sexual. El año pasado la policía registro 62 mil 322 delitos contra las mujeres, 54 mujeres fueron asesinadas en su mayoría por sus conyugues, y otras 82 fallecieron por complicaciones del embarazo o parto.



El gobierno no destina suficientes recursos del Estado para resolver esos problemas de vida o muerte, y más bien utiliza sus instituciones para reprimir..



Es contradictorio que mientras los violadores, abusadores sexuales, narcotraficantes y funcionarios corruptos salen libres, a las mujeres que defienden a las mujeres se les quiera encarcelar. Nicaragua está pobre de justicia. La aceptación de una acusación, instigada por sectores que desprecian el derecho de las mujeres a vivir, es otra expresión de esa falta de justicia que sufrimos las mujeres. No hay acceso a la justicia.



Las mujeres acusadas actuaron de acuerdo con los principios éticos más elevados y apegadas a derecho jurídico nacional, respaldado con tratados internacionales firmados por el Estado nicaragüense. El movimiento feminista demanda el retiro de la acusación, el respeto a la integridad física y moral de las acusadas, el cese a la represión a todas las organizaciones sociales y de mujeres, y la restitución de aborto terapéutico.



Reiteramos nuestra decisión de lucha, no nos callaran. No tenemos miedo. Las mujeres tenemos el derecho de vivir y de manea digna.