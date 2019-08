La victoria de Chávez

Las revoluciones no tienen derrotas definitivas, lo que en ocasiones sufren son reveses transitorios que muchas veces se transforman en verdaderas victorias. Es lo que ha pasado en la Venezuela bolivariana, en donde el Presidente Hugo Chávez, lejos de sufrir una derrota, ha salido victorioso del referéndum realizado el pasado domingo 2 de diciembre.



Previo a la consulta, la derecha venezolana desarrolló toda una campaña dirigida a promover la abstención del sector del pueblo venezolano que adversa al Presidente Chávez, argumentando que en Venezuela no hay libertad para el libre ejercicio de los derechos políticos, que las instituciones del Estado venezolano supuestamente carecen de credibilidad y que lo que en verdad se preparaba era un inmenso fraude para darle la victoria al bloque del “SI”, tratando así de deslegitimar el proceso del referéndum.



No encontrando suficiente eco el llamado a la abstención y ante el empuje de las fuerzas bolivarianas, a la derecha venezolana no le quedó más remedio que enrumbarse en el camino del referéndum, participando en el mismo con sus votos, para, finalmente, alzarse con una victoria pírrica, cuyos verdaderos efectos y trascendencias, tanto políticas, como jurídicas, son el reconocimiento expreso de los enemigos de la revolución bolivariana a la actual constitución venezolana, el reconocimiento al Consejo Nacional Electoral, institución a la que apenas unos minutos antes de los resultados la derecha acusaba de fraudulenta e ilegal y, lo que es aún más importante, legitiman y validan con su participación a un gobierno al que han acusado infundadamente de dictatorial y despótico y no les ha quedado ahora más remedio que reconocer y legitimar, con la aceptación de su propia “ victoria “, que en Venezuela lo que existe es una democracia auténtica y no una dictadura.

La verdadera victoria entonces es de Chávez y de la revolución bolivariana.



Masaya

“Año Guevariano"