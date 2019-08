La refinería venezolana de Nagarote

Los elefantes como se alimentan excretan. De esto viven los escarabajos que fertilizan las sabanas africanas y permiten la existencia de millones de mamíferos mayores. En los países desarrollados, cuando perciben un problema de mayor envergadura, es porque éste ha tomado grandes proporciones. Cuando empiezan a solucionarlo, el asunto se ha descubierto totalmente y los responsables del daño han huido. Algo parecido sucedió con el Titanic. Por su tamaño, no pudo esquivar por escasos metros un iceberg en las frías aguas del Mar del Norte. Si hubiera sido pequeño, hubiera evitado la tragedia. Estos ejemplos al azar nos enseñan que los países pequeños, organizados y unidos, están en condiciones de maniobrar más rápido y fácil que los grandes, sacando ventajas de las megas economías. Lo que traducido al boxeo tiene su lección en Mohamed Ali en los pesos pesados, que resumía su estrategia en flotar como una mariposa y picar como una abeja para triunfar.



Sólo así puede entenderse que países pequeños como Japón, Taiwan y Costa Rica, ocupando parte de las mejores tierras nicaragüenses y otros países pequeños del mundo, puedan tener éxito económico, y otros en muy poco tiempo como Australia.



Dedicado a defensa del Territorio y del Medio Ambiente, sin ocuparme de los asuntos políticos de la población, entiendo finalmente, que no se puede hacer mucho por LA DEFENSA, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO, si no se incide en la toma de decisiones políticas de la población.



Los cambios en la Teoría del Estado que aprendimos por generaciones en las universidades con la pirámide de Kelsen y la división y coordinación de poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se ha venido derrumbando desde que incluyeron en una de las Constituciones al Poder Electoral (circunstancial, accesorio, ocasional y caro).



Si a lo anterior le agregamos la idea de la creación de los llamados Consejos del Poder Ciudadano, toda la pirámide de Kelsen y la Teoría del Estado con que nos formamos las últimas generaciones de profesionales de estudios sociales, quedan con poco o ningún valor ni soporte lógico estructural.



Karl Marx expresaba en su doctrina que “los gobiernos que copian la historia de otras sociedades, terminan en una tragedia o en una comedia”. Me pregunto…



¿Serán de alguna utilidad para la defensa del medio ambiente natural y cultural estos Consejos y Congresos del Poder Ciudadano, aun cuando ahora resultan ajenos a nuestra cultura, idiosincrasia y organización política y social?.. ¡Ya veremos!

Con alguna formación del Cidiat en Venezuela, y en la ciudad de Sam Houston, nido de las águilas legales y de la industria petrolera norteamericana, me llama la atención el proyecto de refinar petróleo en Nicaragua dentro de cinco años. ¿Por qué esperar tanto tiempo si el petróleo como combustible fósil está cerca del final de su uso, como pasó con el DDT, aldrin, dieldrin, plycen y otras sustancias nocivas para la salud?



La refinería de Nagarote fue bautizada como “El supremo sueño de Bolívar”. Desde el nombre, los presidentes Ortega y Chávez no engañaron a nadie. Bolívar descansa en el sueño eterno, y no llegó a enterarse siquiera de la existencia, utilidad y problemas del uso del petróleo, ni de su existencia en Venezuela. Cabalgó su gesta libertaria sobre su noble caballo inmortalizado después en la bandera. “Esta refinería sería un bonito sueño, pero los sueños… sueños son”, recordando a Calderón de la Barca. Porque a propósito del apellido del poeta y el nombre de la refinería, el petróleo no resulta rentable traerlo en barcos, y el presidente Chávez habló primero de invertir US $ 2,000 millones, y horas después duplicó la suma a US $ 4,000 millones. Estimó la inversión en 72 mil millones de córdobas, incluyendo la construcción del oleoducto desde el lago Maracaibo a través de Venezuela, a sus costas y bajo el Océano Pacifico, hasta Nagarote en Nicaragua.



Llama la atención que escogieran Nagarote y el Pacífico, siendo más cerca la ruta del Caribe a Bluefields. ¿Sería acaso porque había ahí unos tanques de Petronic y el escenario era apropiado para los telespectadores del mundo que no conocen Nagarote? ¿O escogieron esa ruta para no molestar la celebración de la independencia de Colombia en San Andrés de Nicaragua y a Costa Rica, que bloquean estratégicamente y coludidos el acceso al mar territorial nicaragüense en el Caribe?



El presidente Chávez fue claro… dentro de cinco años empezará a funcionar esta refinería que producirá Nafta para la industria petroquímica, cauchos, plásticos, partes de viviendas, pinturas, medicamentos, zapatos, ropa, sistemas de riego, juguetes, partes para aviones, guantes, jeringas, sacos, etc. Explicó el mandatario petrolero que la Nafta es el producto base para la industria química que resultaría del mismo proceso de refinado del petróleo, con utilidades de US $15.00 por barril, de los 150,000 barriles diarios que esperan refinar, se obtendría con esto ingresos anuales similares al valor total de todas las exportaciones actuales de Nicaragua.



El presidente Ortega no se quedó atrás… Abordó el tema de la ganadería al presidente petrolero y las miles de vacas que producirían la leche que necesita Venezuela. ¡No sé cómo se podría enviar esa cantidad de leche, si no es en polvo! Talvez por una tubería paralela al oleoducto por el que “algún día podría venir el petróleo”, para usar las palabras que usó en el discurso de inauguración de la refinería el presidente Chávez. Y talvez hasta podríamos construir plantas pausterizadoras en Venezuela para vender leche y fabricar quesos y quesillos de La Paz Centro y Nagarote en Caracas, Barquisimeto, Maiquetilla, Mérida y en la Isla Margarita.



Pero no hay que preocuparse por detalles de futuro, éstos serán resueltos en cinco años, cuando regresen graduados los técnicos e ingenieros químicos (el ejército industrial) que estudiarán becados en Venezuela, o por los funcionarios de los próximos gobiernos, cuando ya en todo el mundo se haya sustituido el petróleo como energético por etanol de maíz o cususa en EU, y Flor de Caña en los países del Alba.



