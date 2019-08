Sobre artículo de opinión del Sr. Amaru Barahona

Por respeto al lector de END, me refiero al artículo de opinión del Señor Amaru Barahona, que le fue publicado en ese diario el día 15 de diciembre de este año y le expreso que la suscrita no ha recibido dinero, ni halagos, presiones, ni amenazas de ninguna institución o persona, nacional o extranjera, para apoyar la construcción de la democracia, entre otras, manifestar mi oposición a la partidarización de las instituciones públicas, cuyos resultados negativos los estamos constatando día a día.



Todo lo he hecho por convicción y respeto al estado de derecho y a la institucionalidad y deseos de una Nicaragua próspera, con pleno empleo y acceso a salud, educación, vivienda y recreación, seguridad jurídica y felicidad de los nicaragüenses.



Señor Barahona, lamento que su “plumilla” quiera ponerse al servicio de detractar organizaciones y personas, sabrá Dios para obtener qué réditos.