La respuesta de Santa

Estimado Grigsby: he recibo tu cartita; entre los millones y millones de carta que llegan a mi buzón, me ocupo primero de las de mayor necesidad, y veo que la tuya viene con carácter de urgente. Primero, me alegro de que a pesar de advertir algunos escepticismos, sigas creyendo en la magia de la Navidad, cada vez pierdo más fieles. Ya tengo en mi agenda tu paisito, porque es de los primeros que visito por ser un de los más pobres del planeta, claro, por su forma de distribuir la riqueza, porque en recursos naturales y en posibilidades de desarrollarse, nicaragüita es muy rica y privilegiada. Segundo, con respecto a tus peticiones, deseo aclararte algunos puntos:

Sobre Nicaragua en “deuda y en bancarrota”, estoy muy sorprendido de esa noticia, porque cuando les regalé, en diciembre pasado, el nuevo gobierno de Unidad y de Reconciliación, y por petición de muchos que anhelaban un cambio, recibieron un país con las arcas del Estado en óptimas condiciones. Nunca antes, ningún gobierno comenzaba su mandato con mejores horizontes. Me confunde un poco esto, porque dentro de mis cartas, tengo una de agradecimiento del Banco Central, con índices positivos del balance anual, y conforme a los cálculos estimado para 2007 en la economía nacional. Creo que deben ponerse de acuerdo en sus cifras macroeconómicas, así me ayudan a mi a aclarar cualquier duda y a ahorrar tiempo en mis cuentas, para el próximo año poder ampliar o disminuir la lista de pobres en Nicaragua.



Respecto a tu problema meteorológico, lamento tener que diferir contigo, porque soy Santa, pero no Dios, y las leyes de la naturaleza no las puedo alterar; en esto me distingo de ustedes que convierten la ciencia en técnica y la técnica en progreso, pero al final terminan destruyendo su propia casa natural. Les hemos dado de regalo el cielo, el aire, los bosques, el mar y los lagos; los más bellos de América, en óptimas condiciones y en prefecto equilibrio, pero mantener la limpieza y el cuido de estos recursos, es tarea de ustedes. En relación con los truenos, relámpagos y huracanes, son el mecanismo natural de limpieza de los cielos y del aire, más bien te recomendaría que evitaran construir viviendas y levantar poblados en lugares que son cursos naturales de ríos, o aledaños a volcanes, y menos quitarle sus espacios al mar, porque luego vienen los lamentos. Es preciso que ustedes mejoren el sistema de cauces y desagües, manteniendo limpia la ciudad y prevenidos del invierno. Aun cuando no es Navidad, en mi oficina de regalos quedan los registros de las donaciones que se envían a tu país cada vez que hay desastres naturales y es bondadosa la ayuda.



En relación con el sistema vial de Nicaragua, bueno, estoy un poco sorprendido de tu petición, porque del MTI recibí esta misma petición el año pasado, y les di su regalo generosamente, pero veo que no fueron transparente con su gestión. Tengo también cartas de gente de Nicaragua que me pide le conceda que se haga justicia con los responsables de usar recursos del Estado, destinados a mejorar las calles y carreteras y que fueron malversados. Sobre las bicicletas, me parece una brillante idea, y en bodega hay suficientes para todos, pero debemos cambiar primero la mentalidad y cultivar una cultura ecológica, de lo contrario, las muertes por atropello y robo con violencia se multiplicarán. Sin embargo, donde mayores dificultades tendríamos sería en la Asamblea Nacional, para aprobar leyes que favorezcan el uso masivo de bicicletas en Nicaragua, y me reservo mis dudas respecto de si los señores diputados querrían dejar sus camionetotas por bicicletas, con tracción en las dos ruedas.



Lo de los parques de diversión y recreación para niños, llevo muchos este año, porque ellos son mi prioridad, y de los maestros con tendencia depravada, habrá un mayor seguimiento y control en las escuelas, en estrecha colaboración con la Policía.



Sobre tu deseo de cambiar el gobierno, debo decirte que en esto imperan la democracia y el Estado de Derecho, y no el gusto de una minoría, eso es tanto para la derecha como para la izquierda. Los pueblos son libres y soberanos para elegir a sus gobernantes; no puedo intervenir en la política interna de tu país, ni menos tomar decisiones que son responsabilidad de cada uno de ustedes. Deberán esperar y buscar el diálogo de todos los sectores, porque creo que ustedes no han perdido esa capacidad todavía. Es muy poco tiempo aún para pensar en cambios, ustedes son un país con una incipiente democracia y con una tendencia muy negativa en los sistemas de gobernabilidad, les cuesta trabajo manejar la democracia, deben madurar en esto. La crisis no es profunda ni el país atraviesa por un caos, la medición de fuerza es propia del juego político y del manejo del poder; es la natural corriente de cambios de un sistema de gobierno que busca sacudirse de esquemas que han sido hechos para unos pocos y no para la mayoría. En cuanto al color, es mejor el color rosado que el negro, o el rojo, por ahora, los colores son símbolos y los seres humanos son por naturaleza simbólicos. Es el lenguaje de los sueños y de la imaginación, y de estas utopías no podemos prescindir, de lo contrario, yo no existiría y tú no me estarías escribiendo tus deseos.



Sobre delincuentes, enfermos y policías, es algo en que ni Dios ni yo tenemos responsabilidad, no estaba en el formato original y menos en la prueba de calidad, pero ustedes tuvieron que asumir esta realidad, muy dolorosa por cierto, porque debieron crear un mecanismo social de control y de normas para la mejor convivencia, mientras se mejoran las condiciones de vida y de oportunidades para todos. ¿Sexo libre? Ah, bueno, con el Sida y las ETS tengo suficiente, porque las cartas de niños inocentes contagiados con el VIH pidiéndome no morir, y los gemidos que desde un polo a otro de la Tierra oigo, de abortos provocados, son espantosos y bestiales. Ustedes no saben manejar con responsabilidad su sexualidad y no piensan más que en el placer por el placer, y relegan el amor a un evento secundario, están poniendo en serio peligro la especie humana. Deben considerar con seriedad este punto, les puedo conceder mejores condiciones de vida, pero vida hay una sola para cada uno.



Acerca del Dios Católico y el Dios evangélico, es un problema que se resolverá en tanto aprendan a vivir como hermanos, porque Dios es uno solo, indivisible y eterno, justiciero y misericordioso. Su naturaleza se impone sobre todo sectarismo y religión. Si abren bien los ojos, verán a Dios siempre en los más débiles y desamparados, en los niños abandonados en las calles, pidiendo en los semáforos y conviviendo con la basura de “La Chureca”. Dios habita en los de corazón humilde y limpio, nunca en donde están los poderosos, los corruptos y los arrogantes, porque en ellos Dios vuelve a ser crucificado, pero sin resurrección, y entre ellos, Dios es negado nunca glorificado.



Por último, sobre tu deseo de otra televisión y de noticieros distintos, les concederé para esta Navidad la voluntad política de legislar para mejorar el sistema de televisión nacional, y un Consejo de Ética que controle y censure los programas de se salen de los márgenes normales de televisión pública, y eviten que se promuevan la violencia, la morbosidad y la pérdida de los valores morales, irrespetando a niños y adolescentes con prácticas reñidas con las costumbres de los nicaragüenses. Ah, tengo varias cartas de buenos estudiantes de Comunicación Social, pidiéndome trabajo en la TV y que están bien calificados, ellos serán los que cambiarán el estilo de hacer periodismo en el país, no te desalientes, es la mejor noticias que puedes dar.



Feliz Navidad

Santa

