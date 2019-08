Los frijoles del Atlántico, otra vez...

Continuidad de los gobiernos... Casi la misma carta de lector escribí durante el tiempo del reo Arnoldo Alemán, cuando funcionaba como presidente del país, recomendando la producción masiva de frijoles en Nueva Guinea. Y ahora el nuevo Magfor habla de la siembra de muchísimos frijoles en el Caribe húmedo de Nicaragua, incluyendo el famoso “granero de Centro América”, que es Nueva Guinea, RAAS, según la gente ajena a la zona y ajena a la realidad.



Una vez más, hay que decir lo que productores y productoras responsables y conocedoras, las y los científicos y los medios saben: el trópico húmedo tiene una vocación exclusivamente forestal. La producción en gran escala de granos y tubérculos no genera la masa orgánica indispensable para mantener los suelos fértiles. Frijoles y maíz podemos producir en esa mitad de Nicaragua (RAAN, RAAS y Río San Juan) sólo en cantidad para el consumo familiar, y eso con mucho cuidado, con semillas propias ya adaptadas al lugar (y no “mejoradas” de afuera), en rotaciones de cultivo, con grandes cantidades de abono orgánico, sin químicos y sin monocultivos. Para los ingresos de dinero el productor tiene que instalar bosques productivos o sea muchos lotes agroforestales con sus 40-50 cultivos ecológicos, que son a la vez muy prometedores por tener buenas cosechas y alta demanda. Promoción de muchos granos en el trópico húmedo es igual a promover la continuación de la desertificación, mano a mano con la igualmente inadecuada producción extensiva de ganado en el Sur y en el Noreste.



Enabás quiere entregar 26,000 qq de frijoles, y con eso quieren dar 80 lb. cada uno a 39,000 productores. Matemáticamente salen 67 qq por productor. Para una manzana bastan tal vez 67 lb. (en verdad es un poco más). Entonces, se sembrará 39,000 mz si cada uno recibe 67 lb. y no 188,000 mz como anuncia el Magfor.



Producirán en una manzana en Nueva Guinea, RAAS, un promedio de 8-10 qq, entonces se invirtió (como crédito en forma de semillas) en una manzana el valor de 2,000 COR mínimo para la semilla certificada, se cosecha (supongamos los precios son los mismos) 18,000 COR con los 9 qq, y se tiene que pagar en forma de semilla a Enabás 2 qq., o sea 4,000 COR. 2,000 COR son los intereses después de –digamos-- cuatro meses sobre 2,000 COR recibidos. ¿Cuál porcentaje sería eso? Parece 100, ¿verdad? ¿Y por año?

Entonces, ¡ecológicamente muy riesgoso, estimado Sr. Ministro, económicamente mal calculado y no rentable, estimado Sr. Director de Enabás! El trópico húmedo de Nicaragua bajo ningunas circunstancias será de nuevo el granero del país. ¡Hay que terminar con el cortoplacismo y con las recomendaciones equivocadas, ambos destruyendo esa mitad de Nicaragua!

*El autor es asesor agroecológico y trabaja desde 1982 con productores y productoras orgánicas en el Sureste de Nicaragua

