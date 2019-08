Caresol le escribe al niño dios

“Un domingo --tres semanas atrás-- Sergio Morazán y Vidaluz Meneses nos invitaron a un pantagruélico desayuno, a partir de las diez de la mañana. Llegamos puntuales a la casa de esta querida pareja; Caresol, el de Masatepe, Luis Javier, Mercedes y yo. Al rato se nos unió Carlos Mejía Godoy, y todos conversábamos ya entonados por sendas copas de vino, mientras Morazán, eufórico, hacía los preparativos culinarios, propios de un orgasmo para el paladar: pan de la casa, huevos de amor, frijolitos magistralmente fritos en mantequilla, así como los chorizos somoteños; crema, cuajadas y rosquillas, igualmente de Somoto. Todo un banquete que se prolongó hasta más allá de los doce del día, y fue, además de delicioso, tan abundante, que hasta el mismo Caresol comentó que tendría que esperar tres días para volver a comer. Nos mostró Morazán algo que se podría calificar como un resumen de este desayuno, y que es un negocio, muy original, por cierto, que acaba de inventar: unas cajitas de madera que contienen casi todo lo mencionado, y además encurtidos en aceite de olivo, y si el cliente lo desea, dulces y mantequilla lavada. Todo esto muy bien presentado, de manera que una vez terminado el contenido, el consumidor no resistirá la tentación y le pedirá a Morazán que le renueve esa cajita gastronómica”



“Hablar de estas cosas en Navidad -–intervino el de Masatepe-- como que da una sensación de paz y de alivio; algo de lo que día a día nos aleja el Rey, como cuando el 8 de diciembre en Tola llamó perros rabiosos a políticos de la oposición, diciendo que eran incapaces de tomar el fusil para enfrentar su monarquía. ¿Será que lo que está diciendo es que la lucha armada es la única salida para quienes no queremos una dictadura, y si queremos que Nicaragua deje de ser una monarquía y vuelva a ser república? Que tomen nota todos los ciudadanos del país, qué clase de mensaje de reconciliación y unidad nos envió el Rey el propio Día de la Inmaculada Concepción y el 29 aniversario de la caída de Gaspar García Laviana, en Tola. Porque a mí de lo que no me cabe duda es de que lo traicionó el subconsciente y se le salió su verdadera personalidad. Pero no caigamos en la trampa, porque aquí armas sólo las pueden tener el Ejército y la Policía, para proteger la Constitución y velar por los derechos de los ciudadanos, que más que cuando Somoza ven hoy amenazadas su integridad y su libertad tan duramente conquistada. Porque la libertad no puede ser una palabra cuyo significado lo interpreta cualquier loco a su antojo. La libertad es una conquista de cada uno de los nicaragüenses, individualmente, y de todos, colectivamente.



Todos guardaron un respetuoso silencio sólo interrumpido por Watson: “Me gustaron más los decretos de Caresol de hace dos semanas, que los del Rey para la eternidad”, dijo, mientras un Caracol profundamente halagado encendía de rojo su enorme rostro aquella madrugada, y decía: “A propósito, les voy a leer mi carta al Niño Dios, al tiempo que la extraía de sus anchas e infaltables mangas negras: “Mi querido Niño Dios: Supe que Herodes te anda buscando para meterte en los Consejos del Poder Ciudadano. ¡Cuidate mucho, mi muchachito lindo, sobre todo del cardenal Obando, quien quiere hacerte creer que lo de reconciliación y unidad va en serio! Puras mentiras, mi negrito bueno, pues ésa es sólo una frase vacía para engañar a bobos. Tampoco vayás a dejar que te pongan a repartir los frijoles y el arroz que Enabás quiere que le sirvan de propaganda política al Rey, porque ese arroz y esos frijoles ya pertenecían al pueblo desde antes de que lo repartieran. Cuando nazcas la noche del próximo lunes 24, no dejes que se acerquen magistrados, diputados o jueces. Me voy a tomar la libertad de decirles a los Reyes Magos que corran a los danielistas por fariseos. Ya tu mamá, a la que quieren seguir manipulando, está muy clara de todo esto. Por si llega la Corte Celestial de la Secretaría, José tiene preparado un garrote para ahuyentarlos. No es que el viejito sea muy fuerte, pero voluntad no le falta, y además que siempre tiene a mano el martillo y el formón. Nosotros vamos a llegar a saludarte junto con todos los niños del mundo que quieren pan, paz y amor. Ya sabemos que debemos tener cuidado para que los espías de Herodes no nos sigan, y por eso nos pusimos de acuerdo con los pastores, pues ellos conocen un atajo. No nos traigás nada más que libertad. Con eso tendremos suficiente para poder amar. Bueno, mi niño, apúrate a nacer, que desde ya te estamos esperando. No te olvides de mi encargo: ¡Tan sólo libertad!”



luisrochaurtecho@yahoo.com