Una Navidad que tiene en el centro a Santaclós, no es Navidad Cristiana.



Una Navidad en que lo importante son los costosos regalos y el consumismo, y las calles llenas de luces, no es una Navidad Cristiana.



Una Navidad en la que cada uno celebra con su familia y sus amigos, pero se olvida de los demás, no es una Navidad Cristiana.



Una Navidad en que para consolar la conciencia, se regalan unos cuantos juguetes a los niños pobres en Navidad, pero durante todo el año nos olvidamos de esos niños pobres, no es Navidad Cristiana.



Una Navidad que se celebra con mucho guaro y con pleitos de familia, no es Navidad Cristiana.



Una Navidad en que cenamos con muchísima abundancia, mientras tantas niñas y niños sufren hambre en el campo, en los barrios y en las calles, no es Navidad Cristiana.



Una Navidad en que decimos que Dios está con nosotros, pero no trabajamos por hacer una sociedad más justa, no es una Navidad Cristiana.





*Comunidades Eclesiales de Base.