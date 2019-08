Los light fresas pensantes, los dedazos del cine y huevos de tortuga a la moda

Un término tan en boga como Light, me comentaba una escritora española de gran enjundia, se ha propagado como plaga de insectos.



Un fantasma recorre Europa: el fantasma de lo Light, el fantasma de la “gran fresa pensante”, expresión que de por sí me pareció una asociación contradictoria porque… ¿desde cuándo una fresa podría ser pensante? Además, se me ocurre que ese mismo fantasma ha venido a colonizar Managua y terruños aledaños con otras artimañas del escondite de opciones para que los verdaderos artistas no salgan del manjol oscuro en el que viven.



Veamos el caso de Luna Films, changarro de María José Álvarez y Martha Clarissa Hernández, estas chicas son la contraparte del Festival Audiovisual de ICARO, Casa Comal de Guatemala y compañía.



Leamos literalmente la siguiente convocatoria: “Envío de Convocatoria para participar en el Programa Sur-Sur de la Fredkorset/FK. La FK es una instancia del estado de Noruega cuyo objetivo es fomentar la amistad y ayuda mutua entre los jóvenes del mundo. Luna Films es socia secundaria del programa SUR-SUR, junto con Casa Comal, quienes son los socios primarios. La intención es enviar a un joven entre 22 y 35 años en intercambio para participar en las áreas del audiovisual o diseño gráfico. Primero tendría que pasar un curso preparatorio de 3 semanas en Oslo, del 10 al 29 de febrero, y luego trabajaría en Casa Comal, en Ciudad Guatemala, en el área donde lo necesiten. La FK le paga todos los gastos (transporte, la vivienda) y un salario mensual por 12 meses”.



What the F…? ¿Alguien supo de esto? ¿No se supone que si esto es una convocatoria, las chicas Luna Films debieron haber difundido ampliamente esta información entre los jóvenes artistas nicaragüenses del audiovisual y de lo gráfico? Parece que hasta en la cultura hay dedazos, y ellas hicieron su propuestita sin someter a concurso público (lo cual hubiera sido lo justo) esta convocatoria entre todo el grupo de artistas interesados. ¿Dónde está la justicia cultural? ¿Por qué no publicaron esta información entre los jóvenes? Hice un sondeo entre los más destacados en la materia de esta generación y NINGUNO sabía, y los pocos que sabían fue porque tenían algún conecte en ANCI o en Luna Films, y este acto me resulta lo más Light y “fresa pensante” del mundo.



Pero gente de Casa Comal y Fundación FK, escuchen bien, porque esas son las jugadas en política cultural (“quítate tú pa ponerme yo”): La pregunta del millón es: ¿quiénes habrán sido “los elegidos” al gustazo del peligroso binomio Álvarez-Hernández…? Hay que estar pendientes y no cambiar de canal. Y sólo para aclaración conceptual, un forward enviado a 40 personas NO ES DIFUNDIR UNA CONVOCATORIA, eso se llama FALTA DE PROFESIONALISMO.



Vamos a otras especies de lo Light: “Yo soy la hija o el hijo de papi o mami. Vivimos bien y tenemos complejo de alternativos y de intelectuales. Somos artistas y queremos ayudar a la gente de La Chureca, aunque en el fondo nos causan asco. No sabemos lo que es la pobreza ni el hambre, somos excluyentes, engreídos, frívolos, irrespetuosos y superficiales, sobre todo esto último. Pero somos bonitos, tenemos carro, cámaras, zapatos tennis de moda, tenemos una agenda llena con los números de los amigos de papi o mami. Nadie nos dice que no porque papi se enoja. Nos encanta cepillar a la Juanita Bermúdez para que nos mencione en Primera Hora, nos encanta andar detrás de toda la gente linda de la cultura que nos pueda beneficiar, nos encantan las bienales y las exposiciones de arte que no entendemos, de hecho participamos en ellas con nuestra obras magnas porque tomamos fotos de niños pobres o de otras cosas horribles como penes y lechugas podridas; hacemos instalaciones, collages, intervenciones, videos anoréxicos en los que exponemos las intimidades de nuestra clase alta; hacemos todo lo que creemos que nos puede convertir en artistas; nos encanta burlarnos del trabajo ajeno y de los artistas feos, porque nosotros somos muy bellos, somos las “fresas-pensantes” de este país, algunos rosa chicha, otros MRS, otros ALN. En el fondo queremos que la gente reconozca lo inteligentes y únicos que somos. Nos encanta salir a Fresh Hill, Étnicos, Zona Viva y Zona Rosa, y a mansiones de bróderes, a algunas piñatas y a otras cenis, somos artistas “audiovisuales”, “conceptuales light” y snobistas de primera línea; algunos promovemos que no se coman huevos de tortuga, aunque muchos de nosotros por supuesto que los hemos probado cuando éramos pequeños e íbamos a la casa de la playa de papi o mami o de sus amigos: no coman huevos de tortuguitas ninja que es el último alarido de la “fresada-pensante” (al diablo las iguanas, venados, conejos y otros animales de la creación); ahh, y no se olviden de que somos mejores que todos ustedes aunque no lo quieran aceptar, ¡As If! ¡Talk to the hand!”



El fantasma de lo Light penetra con fuerza cada día y no sabemos cómo enfrentarlo. Cuando usted se encuentre con personas de este tipo: mejor ríase. Disfrute los nuevos productos de la época en que vivimos y espere mi próximo artículo titulado Los Hijos de los Comandantes o los Nietos de la Revolución, un análisis de la vida de estas perlas nacionales, empezando por Pancasán Arce, hijo de la joyita de Bayardo… Panca ya tiene su negocio con el billetito de papi… billetito hermoso y divino de la Revolución Sandinais, billete ensangrentado revolucionario que huele a Christian Dior en La Riviera. Si es que Revolución más Light no pue sé.



*La autora es entenada de Artemio Cruz.