Aldea global

Si pudiéramos en este momento encoger la población de la Tierra hasta llevarla al tamaño de una villa de exactamente 100 personas, manteniendo todas las proporciones humanas existentes en la actualidad, el resultado sería el siguiente:

- Habría 57 asiáticos, 21 europeos, 14 americanos y 8 africanos.



- 70 serían no blancos; 30 blancos.



- 70 serían no-cristianos; 30 cristianos.



- 50 por ciento de la riqueza de todo el planeta estaría en manos de 6 personas. Los seis serían ciudadanos de los Estados Unidos.



- 70 serían analfabetos.



- 50 sufrirían de malnutrición.



- 80 habitarían viviendas de construcción precaria.



- Sólo 1 tendría educación de nivel universitario.



¿No es cierto que creíamos que la Humanidad había alcanzado un mayor nivel de desarrollo? Estos datos corresponden a una publicación de las Naciones Unidas del 10 de agosto de 1996. Si bien han pasado casi diez años, no dejan de ser sorprendentes.



a) Estados Unidos tiene el 4 por ciento de la población mundial. Sin embargo, produce el 25 por ciento de los bienes que se consumen.



b) En este momento, 250 millones de chicos en el mundo van a trabajar en lugar de ir al colegio.



c) El patrimonio de las tres personas más ricas del mundo es equivalente a los ingresos de las 600 millones de personas que viven en los 48 países más pobres de la Tierra.



d) En China, la cultura de la cadena McDonald’s cambió las costumbres de los chicos. Primero: los chicos en China sólo comían lo que se les ponía delante en el plato. No salían a comer por las suyas. McDonald’s cambió eso, y ahora salen y comen con su propio dinero. Segundo: los chicos no festejaban sus cumpleaños al estilo occidental. McDonald’s estableció una nueva tradición y promovió sus fiestitas como las que hacen en Estados Unidos. Y cambió la cultura.



e) Las formas más comunes de americanización y no de globalización:

1. La cultura pop.



2. Las películas.



3. La música.



4. Los shows en la televisión.



5. Los diarios.



6. Las transmisiones vía satélite.



7. La fast-food, o comida rápida.



8. La ropa.



f) En Canadá, a pesar del esfuerzo del gobierno por preservar su cultura local, sólo el 2.1 por ciento de las entradas vendidas para ver cine son para ver películas canadienses. Más aún: tres cuartas partes de lo que se ve en televisión es norteamericano. Cuatro de cada cinco revistas que se venden en los kioscos son norteamericanas. Y el 70 por ciento del contenido de la radio que se escucha es norteamericano también. Por último, la amplia mayoría de los productos foráneos que se venden son de origen norteamericano.



g) Para terminar, en la parte francesa de Canadá, en Quebec, hay una ley provincial que estipula que si un negocio pone un cartel en inglés, tiene que poner uno equivalente en francés, y sus letras deberán tener el doble de tamaño.