Mis hijos y nietos viven repartidos entre Managua y Jacksonville, Florida, y paso unos meses cada año en EE. UU., donde estoy ahora. Aquí me preguntan cómo está Nicaragua, y trato de responder objetivamente.

Nicaragua ha recuperado mucho del retraso de 50 años que nos dejó la década de los 80. Los nicaragüenses somos un pueblo trabajador y nuestra tierra es generosa, fértil, y hemos tenido buenas cosechas. Hay abundancia de arroz, frijoles y maíz, que es la base alimenticia de Nicaragua, incluso exportamos al resto de Centroamérica. La ganadería es ahora la mayor de Centroamérica y exportamos lácteos a El Salvador y Honduras, y carne a EE. UU. y otros países. Nuestras exportaciones de café, azúcar, oro, maní, mariscos, tabaco y otros productos también han crecido. El turismo se ha desarrollado mucho y crece anualmente. En Corinto y San Juan del Sur atracan cruceros y sus pasajeros realizan giras por los ingenios, viendo cómo se produce el azúcar y el ron; visitan León que luce muy elegante y señorial con diferentes tours culturales. Hay tours a Ometepe, a fincas y beneficios de café en Carazo, al Mombacho, recorridos por Granada, a las isletas, a ver la lava ardiente en el cráter Santiago o al Mercado de Artesaní

as de Masaya, que está muy bonito. Granada es una preciosidad bien cuidada y no es exagerado decir que allá te encontrás con un turista (o un pensionado extranjero residente) cada diez pasos.

Yo veo a los nicas en general contentos y el país tranquilo y seguro. Por ejemplo, los fines de semana no hay un solo restaurante en Managua que no esté repleto, sobre todo de personas de clase media, profesionales, empleados de oficina, etc. Los veo contentos almorzando o cenando en familia… millares de personas. Los veo contentos en el Malecón de Managua con su puerto, paseos en lancha… El lago está casi totalmente descontaminado pues desde hace años ya no recibe desechos del alcantarillado, funcionando las plantas de tratamiento. Hay muchos parques con diversiones, juegos modernos, parque acuático… La gente se divierte mucho. Pronto se inaugurará el nuevo Estadio Nacional y se construye un gran complejo deportivo para las próximas Olimpíadas Centroamericanas y del Caribe. Hoy la clase media es más numerosa y tiene más dinero. Eso significa que ha disminuido el número de pobres y desempleados. Hay mucha inversión nacional y extranjera. En Managua la ciudad se transforma con decenas de nuevos edificios por t

odos lados y muchas nuevas urbanizaciones con casas desde 20 mil hasta más de 500 mil dólares, financiadas. En Managua se venden 20 mil carros nuevos por año; el congestionamiento es enorme, pero se están ampliando las calles y construyendo varios pasos a desnivel. Las carreteras están excelentes. El país va bien económicamente creciendo más del 4% anual durante varios años. ¡Claro que todo esto siempre se podría mejorar!

Lo que no está bien es la política. Los partidos opositores están débiles. Han perdido credibilidad por las divisiones y pleitos entre ellos. Critican al Gobierno, pero no proponen alternativas convincentes. Fuera del PLC los partidos opositores ni siquiera tienen organización. El gobierno sandinista ahora no es igual a la dictadura de los 80; no existen las persecuciones y falta de libertad que entonces hubo, y se puede vivir y trabajar tranquilo. A la mayoría del pueblo hoy no le interesa ni le importa la política tanto como antes, menos a los jóvenes menores de 40 años que son el 75% de la población. Pero nuestras últimas elecciones no han sido limpias, el Gobierno es autoritario y se dan abusos y arbitrariedades. Creo que esto mejorará con el nuevo acuerdo entre el Gobierno y la OEA. Algunos sectores opositores tratan de desprestigiar el papel de la OEA, pero es porque saben que ahorita no ganarían una elección y “se curan en salud”. La prensa opositora también ha perdido credibilidad por haberse parcializado y radicalizado demasiado, aunque hay todavía quienes creen todo lo que publican, sobre todo entre las personas mayores y los que viven fuera del país.



* Abogado, periodista y escritor.

