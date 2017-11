Impacto de las redes sociales en la seguridad

Las redes sociales son un fenómeno relativamente nuevo y de vertiginoso crecimiento en la historia de la humanidad, incrementado por la propagación del Internet, el uso masivo de celulares inteligentes y entornos democráticos o tolerantes con la comunicación social.

Cuando en 1995 emergió Classmates como red social, nadie se imaginó que tan solo 22 años después, una de cada tres personas sobre la tierra estaría conectada a alguna red social. Solamente Facebook, hoy en día, agrupa a más de 1,900 millones de personas y en nuestro país se estiman los usuarios en unos 2 millones de nicaragüenses.

A pesar de existir una diversidad de aplicaciones sociales en la red, en nuestro país Facebook sigue llevando la delantera frente a WhatsApp y Twitter, en gran parte por ser una plataforma muy juvenil y abierta. La integración activa de estas redes en la sociedad ha tenido un alto impacto en la seguridad. Estos días se volvió viral en las redes el video de la persecución a la banda de “Los Chapeadores”, que terminó en la captura en tiempo récord de la mayoría de sus integrantes y su práctica desintegración por parte de la Policía Nacional.

Las redes sociales, principalmente los usuarios de Facebook jugaron un papel fundamental al difundirse viralmente el video de la afectada por toda Nicaragua.

Pero cabe en este punto hacerse la pregunta, ¿son buenas o malas las redes sociales en la seguridad? Partamos del hecho de que son herramientas tecnológicas en nuestras manos y que el uso eficiente y responsable dará la respuesta final a esta pregunta.

Los peligros de las redes sociales presentados en países más desarrollados y de los cuales no estamos exentos, y que nos sirven como ejemplos a valorar, radican en que las redes sociales estan sujetas a mucha manipulación inescrupulosa, ya sea con fines políticos o comerciales. Cada vez surgen más evidencias de noticias falsas en esta era tan tolerante con la posverdad. Esto compromete mucho la seguridad porque se generan niveles manipulados de la percepción ciudadana con muchos efectos colaterales perjudiciales más allá de lo relacionado con la seguridad.

En Nicaragua, como sociedad que gozamos de un nivel de seguridad codiciable en la región centroamericana y latinoamericana, nos corresponde como sociedad civil aprovechar las redes sociales en beneficio de ese activo nacional llamado seguridad.

Es importante estar alertas a las noticias, pero antes de darle cualquier click de compartirla, recomiendo pasar toda noticia por cinco filtros:

a. Consulte la fuente. Debe ser originada por una fuente fiable, preferiblemente medios serios de noticias de comprobada reputación.

b. No se deje manipular. Pregúntese ¿qué fin tiene la noticia? ¿Alertar o manipular?

c. Priorizar las noticias con videos sobre las fotos. Eso permite al receptor generar su propio juicio con más autonomía.

d. Pregúntese a quiénes de sus contactos vale la pena compartir.

e. Contéstese firmemente por qué la debe compartir, acompañe de un comentario firme su compartir, no solo publique, eso le da más seriedad y compromiso a su compartir.

Solo así y una vez contestados estos 5 filtros dé click al botón Compartir.

Recuerde que la seguridad es un activo nacional a proteger y que, como sociedad, somos agentes activos pero actuando con responsabilidad para alertar, disuadir y prevenir, evitando en todo momento ser manipulados o peor aún divulgando noticias falsas que terminan afectando la sociedad.

*Especialista en Seguridad,

Gerente Comercial Silver Cops Security S.A