El legado etnológico de Eduard Conzemius

La Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, con el apoyo de la Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo ––a través de su encargado de negocios André Biever–– ha editado la obra de Eduard Conzemius (1892-1931): Estudios etnológicos y lingüísticos sobre el Caribe centroamericano. Esta será presentada el 16 de noviembre en el Palacio Nacional de la Cultura con motivo del centenario de la presencia en Centroamérica de Conzemius, primer etnólogo luxemburgués de renombre internacional.

Breve ––no llegó a los 39 años–– fue su vida, pero plena. Y prolífica su producción. Entre nosotros, Conzemius es conocido por su magna obra pionera: Etnographical Survey of the Miskito and Sumu Indians of Honduras and Nicaragua, editada en 1932 ––un año después del fallecimiento de su autor–– por el Bureau of American Ethnology de la Smithsonian Institution, correspondiendo a su Bulletin 106.

Esta obra es de suma importancia y piedra angular para el conocimiento de la rica herencia histórica y cultural de ambos grupos indígenas. Jaime Incer Barquero, ––quien la descubriera en la Biblioteca del Congreso, Washington, a principios de los años sesenta–– emprendió su traducción al español. Esta ha tenido dos ediciones: una en San José, Costa Rica, aparecida bajo el sello editorial de Libro Libre ––fundado por el nicaragüense Xavier Zavala Cuadra–– en 1984. Y la otra, lanzada por la Fundación Vida ––dentro de su Colección Cultural de Centroamérica–– en 2004. De manera que el Estudio etnográfico sobre los indios Mikistos y Sumus de Honduras y Nicaragua no resulta desconocido a los intelectuales del área centroamericana.

Lo que se ignora son otros muchos aportes del legado etnológico de Conzemius a Centroamérica ––escribió sobre la Costa Caribe de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá–– e incluso los detalles de su vida. Pues bien, precede al volumen dos trabajos del historiador luxemburgués Claude Wey, en los cuales profundiza en la biografía de Conzemius y completa el listado de sus aportes científicos difundidos en revistas especializadas de América y Europa. También registra sus manuscritos conservados en el Instituto Ibero-Americano de Berlín y en los Archivos Nacionales de Luxemburgo.

Además, nuestra Academia dio a traducir al español tres investigaciones de Conzemius: dos escritas en francés y una en alemán. Nos referimos a “Les tribus indiennes de la Côte des Mosquitos” [“Las tribus indígenas de la Costa de los Mosquitos”], “Les îles Corn du Nicaragua” [“Las Islas del Maíz de Nicaragua”], ambas traducidas por Gracia Carolina Silva, arqueóloga egresada de la UNAN-Managua. Igualmente, dio a traducir “Die Rama-Indianner von Nicaragua” [“Los indios Rama de Nicaragua”], traducido por Mario José Torres Romero, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Ludwig Maximilian de Munich. Se trata de la más completa investigación realizada sobre esta etnia.

También el volumen reproduce el texto original en inglés de un cuarto aporte de Conzemius: “Notes on the Miskito and Sumu Languages of Eastern Nicaragua and Honduras”. Sin duda, la difusión de todos esos textos ilustra la extraordinaria carrera científica de Eduard Conzemius y constituye un auténtico tributo a su memoria.

El mismo Conzemius, en su artículo “Von Costa Rica nach Le Havre” [“De Costa Rica hacia Le Havre”], resume su experiencia en los territorios de la antigua Mosquitia, tras regresar a Europa: “Cuando el Van Rensselaer zarpó, perdí totalmente el ánimo; melancólico y de mala gana me marché de Centroamérica, la que para mí, se había vuelto una segunda patria […] Arribé en La Ceiba... en la costa oriental de Honduras […] las ansias de aventuras me llevaron lejos de la ciudad […] Me interné en las selvas inhóspitas de la Costa Mosquita. Allí, en la cuenca del Río Coco o Segovia, en la frontera entre Honduras y Nicaragua, en la más salvaje y desolada región de Centroamérica, me asenté y me gané los favores de los indígenas de las diferentes etnias de ese distrito […] Esta era una vida de penurias y peligros, pero no sin sus alegrías, y los dos años que pasé lejos de la civilización entre estas libres, agradables y fieles personas que viven en estado natural, debo valorar como los más felices de mi vida […]”.

Un coloquio interdisciplinario sobre la vida y legado de Conzemius y la presentación de su nueva obra se realizarán el mismo 16 de noviembre. Participarán en ambos actos los luxemburgueses Biever y Wey, más cinco miembros de la AGHN.