Taiwán cargada de cultura nos seduce con “Secretos del diario”

Los taiwaneses batallan todos los días para sobrevivir como nación independiente, para preservar su identidad y su cultura, fortalecer su modelo político democrático mientras mantiene un pulso con China Popular en distintos foros y eventos a escala mundial para procurarse esa independencia.

Es conocido que las presiones políticas, económicas y hasta amenazas de intervención militar del gigante asiático a la isla no la han doblegado y al contrario, sus calificaciones internacionales ubican a este pequeño país de poco más de 23 millones de habitantes entre los más desarrollados del globo con un alto índice de avances tecnológicos en materias tan diversas como la medicina y la industria de la alimentación, fabricación de aparatos eléctricos, papel, productos plásticos, construcción naval así como la expansión en el campo de la electrónica.

Taiwán está entre los tres primeros países líderes mundiales del reciclaje, solamente por debajo de Alemania y Austria. Su capital, Taipéi, es célebre por sus mercados nocturnos y su comida callejera, que forma parte de su cultura popular. Recientemente leí que se inauguró un auditorio en pleno centro de uno de estos mercados de noche con la particularidad que es abierto a los visitantes de estos centros de comercio, y desde afuera pueden ver el escenario principal a través de un cristal. En este país cosmopolita hasta recoger la basura es un espectáculo, pues los camiones recolectores de los desechos van acompañados de música y en ocasiones con representaciones artísticas. Meses atrás Taipéi fue declarada la capital mundial del diseño por sus combinaciones de elementos arquitectónicos contemporáneos con determinadas construcciones longevas de la ciudad.

Taiwán ha sido por varios años un aliado y me atrevo a decir, incondicional, de Nicaragua. La cooperación taiwanesa es noticia de todos los días en campos tan amplios que no nos permite este espacio enumerarlos, sin embargo, en otras oportunidades hemos ofrecido detalles sobre esta generosa cooperación del pueblo y Gobierno de la antigua Formosa. Hoy la isla a través de su Embajada en Managua nos sorprende nuevamente con una producción televisiva de alta calidad técnica, actores de primer nivel con la telenovela “Secretos del diario” que sin lugar a dudas conquistará al público como ya lo hizo con dos producciones en 2015 y 2016. La “Diplomacia Cultural” de Taiwán nos regala a través de la pantalla del Canal 6 de televisión desde este diciembre, de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche, el estilo de vida de una nación en sus múltiples facetas, su cotidianeidad, su idiosincrasia, su cultura y su ciudad (Taipéi). La telenovela consta de 26 capítulos y un grupo de personas entre las que me cuento, disfrutamos del primer capítulo en una sala capitalina con la asistencia del excelentísimo embajador de Taiwán Chin mu–Wu y su esposa Cindy, así como el personal de la sede diplomática. También estuvo presente el director del Canal 6 Aarón Peralta.

Esta producción nos demuestra que también Taiwán ha alcanzado impresionantes niveles de desarrollo en la industria no solamente de la pantalla chica sino también con proyecciones en salas mayores. Una de las películas más galardonadas en distintos festivales internacionales cinematográficos fue Au Revoir Taipéi (Hasta la vista Taipéi) en años recientes. Hoy ha dado grandes avances para llamar la atención de productores cinematográficos de cartel para llevar al mundo las bellezas de la isla, el carisma de su gente y su cultura milenaria. Vale la pena seguir ahora Secretos del diario.



