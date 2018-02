Menos crimen y mayor aseo sumaría puntos a satisfacción de capitalinos

Cinco de cada diez capitalinos expresaron que se sentirían más satisfechos si en los barrios que habitan estuvieran menos expuestos al crimen y por consiguiente si existiera una mayor seguridad ciudadana.

Estos son algunos de los hallazgos que arrojó la primera encuesta de percepción ciudadana de mi blog Mga 2.0, realizada a finales del año pasado, entre 883 personas consultadas a través del sitio Surveymonkey, dirigida selectivamente a los habitantes de Managua, en la red social Facebook.

La muestra poblacional asegura un nivel de confianza del 99% y presenta un margen de error del 5%. Participaron hombres (45.7%) y mujeres (54.21%) entre las edades de los 15 a 51 años, de los siete distritos de la ciudad capital.

La encuesta señala que cuatro de cada diez ciudadanos habita en su actual barrio por el nivel de seguridad, y un 27.45% porque su domicilio se ubica cerca de su lugar de trabajo.

Un 53.78% de los capitalinos entrevistados dicen vivir en su barrio porque se ajusta a su presupuesto familiar, y porque tradicionalmente en ese lugar ha vivido su familia.

A pesar de las restauraciones y nuevas construcciones de varios parques que se han venido realizando en los últimos tres años, en la mayoría de los distritos de Managua, solo un 33.83% de los consultados se siente satisfecho con los parques y espacios públicos, y apenas un 35.01% está satisfecho con el servicio de recolección de basura.

La satisfacción ciudadana baja hasta un 21.6% cuando se trata del estado de las calles, siendo en los distritos 1, 4 y 7 donde hay menos satisfacción, con un 13.5%; y en los distritos 2 y 6 donde la satisfacción es un poco mayor, con un 24% y 26% respectivamente.

El investigador independiente en temas de seguridad, Roberto Orozco, declaró a periodistas en septiembre del año pasado que los planes de seguridad de la Policía han tenido una recesión, según él porque se ha priorizado la reducción de estadísticas y no la prevención meramente del delito.

Un análisis del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), sobre la distribución del gasto del presupuesto para defensa y seguridad durante 2017, indica que por cada cien córdobas que el Gobierno gasta, asigna 13 córdobas con tres centavos para seguridad ciudadana y defensa nacional.

De esos trece córdobas, según el Ieepp, se asignan cuatro córdobas a la Policía Nacional que a su vez destina dos córdobas con 16 centavos para la prevención del delito y seguridad humana, seis centavos para seguridad vial y 21 centavos para protección de personalidades.

El hecho de que la tasa de homicidios según datos oficiales sea una de las más bajas en años, o que los hurtos, lesiones personales, entre otros, bajen no parecen ser logros suficientes como para que los managüenses se sientan seguros. La encuesta indica que ese 60% de capitalinos se sienten vulnerables en las calles, parques y transporte público.

Nuestra casa es usualmente el lugar donde nos sentimos a salvo. ¿Cómo nos sentimos fuera de nuestra casa? Los ciudadanos piden (32%) que haya un mejoramiento de los entornos urbanos. La encuesta indica que se quiere una ciudad que no sea tan oscura y que sea ordenada. Para ello será clave entonces profundizar en la recuperación de los espacios públicos e incrementar la iluminación de las calles.

No me equivoco al decir que no hay nada que cause más intranquilidad a un capitalino que caminar por calles donde hay predios montosos, o por calles con tramos oscuros, y no ver en la calle a nadie a quien puedas recurrir. O ir en bus atestado de personas, expuesto a tocamientos lascivos o al robo de tus objetos de valor.

La ciudad debe de implementar acciones específicas para impactar positivamente en la sensación de seguridad. Una de esas acciones específicas podría ser la instalación de cámaras en sitios donde suceden los delitos.

Otra podría incrementar la seguridad en los buses y taxis, que es donde hoy por hoy los ciudadanos se sienten más vulnerables. Tal vez sería bueno que exista una policía municipal que pueda estar presente donde más delitos están sucediendo, y que ayude a mejorar la tasa de respuesta a las denuncias ciudadanas.

* Abogado, especialista en Políticas para el Desarrollo. www.juanmanuelsanchez.net

Facebook @juanmanuelmga