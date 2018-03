El Periodismo Popular o de Catacumbas fue una protesta de jóvenes

El 1 de marzo en que se celebra el Día Nacional del Periodismo quiero resaltar que la realidad del país es mucho más rica que la teoría, lo sabemos los que hemos trabajado; es esta última la que se va imponiendo con el tiempo pese a nuestros deseos y así se manifestó en la forma que se organizó la población durante la lucha contra la dictadura militar somocista. Asimismo lo hicimos en el Sindicato de Radio Periodistas de Managua con la forma especial en que se dio la comunicación social durante el período que llamamos Periodismo Popular o de Catacumbas. Estos criterios los expreso en mi libro “Periodismo Popular o de Catacumbas para la Revolución”, publicado en julio de 2014.

Pretendíamos, sin decirlo, romper con el oligopolio de los medios de comunicación. Es decir, con la idea dominante de que el somocismo daba respuesta a los problemas de la población. Por otro lado reiterar que sus medios de comunicación social eran solamente el reflejo de los intereses de la familia en el poder y de ese sector de la burguesía a la que representaban. Nosotros queríamos ver a la burguesía opositora como una aliada del proletariado y con capacidad para financiar el proceso revolucionario. Sin embargo, esto nos ocasionó, desde el punto de vista político, dos desilusiones en menos de un año. Una, la negativa del Dr. Pedro Joaquín Chamorro a permitir que La Prensa se sumara a la huelga de los radio-periódicos y a la marcha de la Dignidad del Periodismo. La segunda, ocurrió cuando los dirigentes de la empresa privada se negaron a dotarnos de recursos técnicos y económicos.

Intuimos la crisis, la tocamos con nuestras propias manos, buscamos una respuesta y pensamos en una forma de organización social nueva con quienes estaban en la lucha armada y con quienes no, con quienes tenían proyecto político claro para después de la caída del somocismo y con quienes no tenían más que el pragmatismo y en conclusión, nosotros nos quedamos con nuestra propuesta, el Periodismo Popular o Periodismo de Catacumbas que rompió con la trilogía tradicional de los medios de comunicación: medios, receptor y emisor. El Periodismo Popular dejó sin efecto al medio, pues tenía el transmisor -periodistas, locutores o estudiantes- y el receptor, el auditorio asistente a los noticieros que se transmitían en iglesias, casas comunales, aulas de clase, corrales de hacienda, etc. Allí encontraban la información que tenía prohibida el régimen, o se habían autosilenciado como acto de protesta frente al control pretendido y ejercido por el gobierno dictatorial de más de cuarenta años.

Entre los periodistas jóvenes adultos, los que estábamos coordinando: Juan Alberto Henríquez, Carlos García, César Cortés Téllez, Lily Soto y Guillermo Treminio. Participando de forma directa diariamente, ocasionales o sencillamente visitantes : Alberto Reyes Hernández, Orlando Salazar, Raúl Orozco, Pablo Candia Latino, Ricardo Trejos Maldonado, Pablo Emilio Barreto con su cámara, Silvio Mora, Leonel Delgado López, Alejandro Romero Monterrey, José Esteban Quezada, William Montiel y Peña, Jerónimo González Castillo, Miriam Rojas, Freddy Rostrán Aráuz, Pedro José Vindel Matus, Manuel Eugarrios, Merceditas Solís, Manuel Espinosa, Ángela Saballos, entre otros.

Entre los periodistas más adultos: Gustavo Montalván, Enrique Argüello Prado (Chocoyo Vago) Alejandro Cordonero Carranza, Joaquín Absalón Pastora, Francisco Flores.

En acción se pusieron también periodistas jóvenes, dignos de recordarse: Andrés Valle, Davis Gutiérrez, Xiomara Chamorro, Moisés Castillo Zeas, Isabel Gómez, Matilde Rocha, Angelita Largaespada, Antonio Luna, Pompilio Baca, Angelita Quezada, Yadira Báez, Maritza Cordero, El Pequeño Comunista (Raúl), Michel Castellón, Juan José Lacayo, Dolores Rugama, Elsa Gómez, María Elena Artola, Erving Sánchez Rizo, Vivian Torres, Freddy García, Yadira Miranda, Emma Gómez. Sobresale también Marcos Valle, hermano de Andrés. En un improvisado cuarto de grabación ubicado en la Casa del Periodista, colaboraba con los locutores profesionales en el registro de las noticias, después la entrega de los casetes para su distribución.