Secuestro de periodistas ecuatorianos: “Nos faltan tres”

Javier Ortega, Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra estaban tras una historia en la frontera con Colombia cuando terminaron convertidos en rehenes de presuntos guerrilleros disidentes colombianos. Su secuestro es el primero que golpea a la prensa ecuatoriana en tres décadas. Los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio están secuestrados desde el 26 de marzo. La noche del lunes, un medio colombiano mostró las primeras imágenes en cautiverio.

Javier Ortega, de 32 años, vivió su adolescencia en Valencia, España, pero decidió regresar a Ecuador para estudiar Periodismo. De la península trajo su afición por el Barcelona y en especial por el astro argentino Lionel Messi. Colecciona afiches, camisetas y banderas azulgranas.

Desde hace seis años trabaja en El Comercio, cubriendo temas judiciales y de seguridad. Pese a la presión de su trabajo, cada miércoles deja la redacción para reencontrarse con su otra pasión: el futbol. Entre sus coberturas destacadas están la deportación de decenas de cubanos desde Quito, el problema de las desaparecidas en Ecuador y el accidente aéreo que dejó 22 militares muertos en la Amazonía en 2016.

Rivas, la afición por la luz

Paúl Rivas, que este mes cumplirá 46 años, es fotógrafo de El Comercio desde hace dos décadas. Estudió Publicidad, pero le ganó el oficio que heredó de su padre. Para él la fotografía no es otra cosa que “dibujar con la luz”.

Su fotorreportaje sobre los familiares de personas desaparecidas le dieron el premio Eugenio Espejo, que entrega la Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Quito. Además ha ganado en dos ocasiones el premio Jorge Mantilla Ortega, que entrega el diario en el que trabaja.

Coleccionista de cámaras fotográficas antiguas, Rivas es fanático de la Liga de Quito, el equipo que el domingo se unió a la campaña de familiares y periodistas con una pancarta en su estadio en la que se leía la frase “#NosFaltan3”.

En cuanto a los posibles motivos de los secuestros, las principales hipótesis apuntan a grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes también estarían detrás de los atentados con explosivos, aspectos que han generado conmoción en Ecuador en los últimos meses por la muerte de policías y civiles.

La situación ha motivado hasta el propio papa Francisco a emitir un mensaje al respecto. Además, este hecho se da en el marco de una serie de acercamientos entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para tratar los asuntos fronterizos, con énfasis en las situaciones de inseguridad, atentados, tráfico de drogas y disidencias de grupos guerrilleros.

Este lunes 2 de abril en la Plaza Grande de Quito se reunieron familiares, periodistas y comunicadores para pedir por la liberación de los tres periodistas secuestrados. Como acto simbólico se soltó una paloma blanca y se visualizaron varias pancartas que rezaban “Nos Faltan 3”.

De momento, hasta que haya respuesta y solución a este drama humano, tanto periodistas como familiares decidieron mantener vigilias diarias. En tanto, en las últimas horas a todo esto se sumó un video difundido por RCN Noticias de Colombia como “prueba de vida” de los secuestrados en el que Javier expresa que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, “tiene sus vidas en sus manos”.

“Lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras tres vidas para podernos ir sanos y salvos y la anulación del convenio que tienen Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo“, expresa Javier en el video de unos 22 segundos.

El canal colombiano también publicó en redes sociales y en el sitio web otro fragmento de la prueba de vida en video en el que el periodista Javier Ortega dice que “lo que nos han dicho también es que los secuestros de civiles no van a parar, también los ataques a militares a soldados ecuatorianos en territorio ecuatoriano no va a parar siempre y cuando el gobierno del presidente Lenín Moreno, el gobierno ecuatoriano, no anule ese convenio que tiene o que firmó con Colombia de acabar con el terrorismo”.