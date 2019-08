Otros extranjerismos y sus plurales

Un viejo ex alumno, aunque todavía joven, Agustín Alonso, me plantea vía teléfono esta interrogante: ¿Cuál es el plural de cocktail?

Debo decirle a este amigo y gran artista del dibujo que este anglicismo está hispanizado y su pluralización se somete a las reglas de nuestro idioma. En los diarios nacionales hemos visto cóctel molotov, para referirse a la bomba artesanal, cuyos componentes esenciales son aceite, gasolina y ácido sulfúrico metidos en una botella con mecha para prenderle fuego. Veamos el siguiente texto tomado de un diario de circulación nacional: “Los cócteles molotov salieron a relucir en esta lucha por controlar los recintos universitarios.” (END/15/11/07)



Pero veamos el asunto con algunos pormenores.





Sustantivos terminados en –l, -n, -r, -z, -x

Si son sustantivos terminados en las consonantes –l, -n,-r, -z, -x , lo normal es que adopten el plural en –es. Ejemplos:



Aunque algunos de estos sustantivos tienen doble grafía no alteran su plural, más que en el desplazamiento del acento gráfico: nailon o nilón > náilones o nilones, coctel o cóctel > cocteles o cócteles, chofer o chófer> choferes o chóferes, video o vídeo> videos o vídeos. Otros, en cambio, pluralizan en –s, como el anglicismo beefsteak que se ha hispanizado en una doble forma: bisté y bistec. De modo que pluraliza así: bistés y bistecs.



El bungalow, la casa pequeña destinada al descanso, se adapta a la grafía española con doble acentuación búngalo y, la más usual en nuestro país, bungaló. Sus plurales son, respectivamente, búngalos y bungalós.



El arma arrojadiza que, cuando no da en el blanco, vuelve al punto de partida, se designa con la voz inglesa boomerang, se adapta a nuestro idioma con doble acentuación: búmeran, invariable en plural, y bumerán con su plural bumeranes.





Sustantivos y adjetivos terminados en grupo consonántico

Los vocablos incluidos en este grupo pluralizan en –s: gong (instrumento de percusión formado por un disco)> gongs (también gongo> gongos), iceberg (gran masa flotante de hielo)>icebergs, récord (marca o mejor resultado en una competencia)> records. Test (prueba) es una de las excepciones, se mantiene invariable: los test. El término lord, un anglicismo que designa al ‘hombre que pertenece a la primera nobleza británica’, pluraliza lores; y milord (usado en español como fórmula de tratamiento para dirigirse a un lord inglés) pluraliza milores.



Algunos sustantivos y adjetivos terminados en –ch se mantienen invariables en plural. Por ejemplo crómlech, el monumento megalítico formado por grandes piedras dispuestas en círculo o semicírculo, no varía en plural: el crómlech/ los crómlech. Otros, en cambio, pluralizan en –es: sándwich> sándwiches. En la lengua española existe la voz emparedado, con esta misma acepción, que la Academia recomienda en lugar del anglicismo hispanizado.





Sustantivos terminados en – f, - p, -c, -g, -t

Este grupo pluraliza en –s: crac (cocaína en cristales o piedrecitas) > cracs, cómic (secuencia de viñetas con desarrollo narrativo) > cómics, mamut> mamuts, vip (‘persona muy importante’) > vips, chef (jefe de cocina de un restaurante> chefs, clóset >clósets, esmog (humo de las ciudades industriales)> esmogs. Chip, la placa diminuta con circuito integrado utilizado en celulares y otros aparatos, pluraliza chips, al igual que los compuestos: biochips y microchips.



El galicismo complot, que tiene también la forma adaptada compló, pluraliza respectivamente: complots y complós.



Los sustantivos frac, vivac y coñac pluralizan, por una parte, agregándole una –s: fracs, vivacs y coñacs, y por otra, con base en una forma nueva creada para hacer posible la formación del plural de acuerdo con la morfología española: fraques, vivaques, coñaques.



Referente a club, un anglicismo que ya lleva más de dos siglos en nuestro idioma, tiene un doble plural clubs y clubes. Los compuestos con esta palabra siguen la misma regla: aeroclub (asociación para el deporte aéreo)> aeroclubs o aeroclubes, cineclub (asociación para la difusión de la cultura cinematográfica) >cineclubs o cineclubes, teleclub (lugar de reunión para ver programas de televisión)> teleclubs o teleclubes, videoclub (establecimiento comercial donde se graban películas de video)> videoclubs o videoclubes.





