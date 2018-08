Alan Rabinowitz, el hombre apasionado por los felinos y su paso por Nicaragua

Alan Rabinowitz

31 de diciembre de 1953-5 de agosto de 2018.

Alan Rabinowitz era un estadounidense muy conocido por su incansable lucha para salvar a los felinos. Su muerte hace unos días nos llegó de golpe, porque se miraba como un hombre fuerte y robusto que nada lo aquejaba, sin embargo, estaba enfermo de leucemia desde hace varios años, rindiéndose a la muerte el 5 de agosto, a la edad de 64 años.

Después de haberlo conocido, compartir por correos y leído sus libros como: Jaguar:

One Man’s Struggle to Establish the First Jaguar preserve (1986/2000).

Chasing the Dragon’s Tail: The Struggle to Save Thailand’s Wild Cats (1991-2002).

Beyond the Last Village: A Journey of Discovery in Asia’s Forbidden Wilderness (2001)

People and Wildlife: Conflict or Coexistence? (2008). Life in the Valley of Death: The Fight to Save Tigers in a Land of Guns, Gold, and Greed 2008. An Indomitable Beast: The Remarkable Journey of the Jaguar. Y “A Boy and a Jaguar”, estos dos últimos que presentó en Managua y que tengo la dicha que haber recibido autografiado de su puño y letra publicados en el 2014. Me di cuenta que era incansable y apasionado para trabajar, decía en mis adentros qué bárbaro cómo trabaja, porque venía acompañado con el Dr. Howard Quigley y Roberto Salom, era la medianoche y aún estabamos reunidos, confieso que moría de sueño y ellos como si era la pura mañana, y eso era cada día. Cada vez que se lee un libro de Alan te adentrás en su mundo. Un mundo apasionado por los felinos.

Su paso por Nicaragua fue entablar relaciones a nivel gubernamental y sentar las bases para trabajar en la conservación de los jaguares y presas, una iniciativa que empezó desde el 2009, despues de 5 años trabajando en la iniciativa del corredor del jaguar se firmó el convenio entre Panthera y Marena. Este es un gran esfuerzo para conectar y proteger los jaguares desde México hasta Argentina, y el establecimiento de áreas protegidas para jaguares.

Al haberme enterado de la noticia del Dr. Allan Rabinowitz me remontó a los preparativos de su venida a nuestro país. Su venida era todo un acontecimiento, aunque siempre estaba respondiendo correos sin importar que fueran fines de semanas, recuerdo como ahora, la magnitud de la responsabilidad que tenía tener un itinerario ajustado y lograr con éxito cada reunión con los diferentes actores. La planificada visita a una de las principales unidades de conservación del jaguar (UCJ) en Nicaragua, como es UCJ Indio Maíz-Tortuguero, aunque el viaje fue un poco fatigado por la caminada, cuando llegamos a cantagallo quedó totalmente fascinado. El recorrido por los diferentes sitios en Nicaragua instó a seguir investigando que Nicaragua tenía potencial, porque es un país crucial para garantizar el corredor de los grandes felinos a lo largo de América Latina.

Alan Rabinowitz nos deja un legado invaluable, seguir en la lucha por conservar los felinos, hacer investigaciones, estamos años luz de muchos países con la investigación, seguir en la búsqueda incansable de fondos para la conservación. Sandra Hernández Potosme y su equipo seguiremos trabajando por lo que un día soñó. Quiero decir que hay personas como Alan que nos enseñan a dar todo, no importa si eso le cueste la vida, él demostró que era más importante trabajar por los felinos que quedarse sentado mirando la reducción de las especies.