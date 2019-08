En memoria de Benazir Bhutto

“Los extremistas no vencerán”



Estas breves notas recogen algunas de las reflexiones dedicadas por la ex primera ministra Benazir Bhutto. Convertida desde hace mucho tiempo en un icono de Pakistán y un referente para hombres y mujeres que a diario luchan por la democracia y la paz en el mundo.



Cuando Benazir sufrió el primer atentado, el pasado 18 de octubre, sólo unas horas después de aterrizar en el aeropuerto de la ciudad sureña de Karachi, tras ocho años y medio de exilio, ella estaba convencida de que sus días estaban contados. Después confesó: “No he llegado a estas alturas de mi vida para dejarme intimidar por unos terroristas suicidas. En Pakistán se está librando una batalla para conquistar a una generación nueva, una batalla por el futuro de Pakistán como país democrático. La nueva generación escogerá entre moderación y extremismo, entre educación y analfabetismo, entre dictadura y democracia, entre tolerancia y fanatismo; y entre la paz y la guerra.”



Pronosticó ante la tumba de su padre, Zulfiqar Ali Bhutto, ex primer ministro asesinado en 1977, por órdenes del general Zia. Lo que después ella relató en sus memorias: “En ese momento me prometí a mí misma (junto a su tumba) que no descansaría hasta que la democracia regresara a Pakistán”. Conociendo el fanatismo fundamentalista que impera en su patria, jamás descartó que moriría asesinada por luchar por la democracia de su nación. “Yo no elegí esta vida, ella me eligió a mí”, escribió Benazir Bhutto en la introducción a la última edición de sus memorias. “Nacida en Pakistán, mi vida refleja sus turbulencias, sus tragedias y sus triunfos”.



Desde que fue elegida como la primera ministra, a los 35 años. Se presentó como la solución a la confrontación de Pakistán con los militantes islamistas. El 21 de octubre de 2007. Ante una batería de periodistas manifestó que los militares paquistaníes estaban en contra porque no están interesados en que los moderados lleguemos al poder.



Éste es un breve resumen del legado que nos ha dejado esta mujer, incansable luchadora:

La mujer que fuera en dos ocasiones primera ministra de Pakistán. A pesar de que provenía de una familia de terratenientes influyentes, su compromiso con su país la obligó a vivir en constante riesgos. Casada con un empresario de su país, era madre de tres hijos. Tras estudiar en Karachi hasta los 15 años, obtuvo la licenciatura en Harvard, en Gobierno, y estudió en Oxford Filosofía, Política, Economía, Derecho Internacional y Diplomacia. Fue la primera mujer asiática en presidir la Oxford Union. La primera mujer que ha gobernado un país islámico, muy joven, a los 35 años gana las elecciones. Sufrió el ahorcamiento de su padre (a pesar de la presión internacional para evitarlo) y de dos de sus hermanos, en 1985 y 1996.



El 6 de agosto de 1980 presidió el Partido Popular de Pakistán, fundado por su padre. Es depuesta por el Presidente Ghulam Ishaq por supuesta corrupción. Retoma el poder el 19 de octubre de 1993 y tres años más tarde, el Presidente Farooq Leghari la depone bajo los falsos delitos de pervertir la justicia. El más fuerte sospechoso de su asesinato, el General Pervez Musharraf, da un golpe de estado. El 12 de octubre de 1999. Benazir desde su último retorno a Pakistán, el 18 de octubre de 2007. Sufrió un primer atentado contra su vida, del que sale ilesa, mata a 140 personas. En noviembre de este año fue sometida dos veces a arresto domiciliario. El día de Navidad acusó a Musharraf de no frenar a los islamistas y hacerlo ella misma si

ganaba las elecciones. En Rawalpindi, un suicida le ha disparado y después ha detonado sus explosivos, asesinando a otras 20 personas.



Benazir Bhutto recibió el premio de la Internacional Liberal. Durante sus gobiernos, luchó contra la discriminación de la mujer. Nadie en su país tenía más carisma que Bhutto. Fue ella con su presencia política la que dirigió la mayor movilización de masas en casi un cuarto de siglo, según la Policía participó más de 1 millón de personas. Ante este crimen el ex primer ministro paquistaní Nawaz Sharif ha afirmado en declaraciones a la BBC que el asesinato de su adversaria política, la líder opositora Benazir Bhutto, constituye “una tragedia para toda la nación. Es una tragedia para su partido y para nuestro partido”, dijo Sharif.





