Los caminos del mal

Hemos visto en los últimos meses demasiadas muertes, víctimas muy jóvenes y desarmadas acribilladas con disparos en la cabeza o en el pecho. Y frente a esto, a muchos negando y culpándolos como si alguien mereciera tal fin.

La postverdad, que no es otra cosa más que manipulación o tergiversación, está tan apropiada que muchos realmente están convencidos de tener razón y que sus actos son válidos y justos; argumentan con el revólver en la cintura que ellos son las víctimas y no los victimarios, amenazan además, con perseguir y castigar, poniendo un versículo bíblico o el nombre de Dios entre líneas, como si eso fuera a cambiar su mensaje de odio.

Es lógico que aquellos que son incapaces de cometer actos atroces no entiendan por qué un criminal está dispuesto a matar o lastimar por 200 córdobas o peor, que existan personas que apoyen, disculpen, permitan o financien estos actos. Sin embargo, el mal en principio, es un factor humano, nadie es inmune a él, ni a hundirse en una espiral de odio, violencia o venganza. Todo ser humano en un momento de ira es capaz de cualquier cosa, pero ¿hay personas más propensas a cometer crímenes?

Dos estudios revelan mucho sobre nuestra naturaleza, el experimento con supuestas descargas eléctricas de Stanley Milgram en Yale, en el siglo pasado, explica que la mayoría está dispuesta a causar tanto dolor en dependencia de la permisividad que le dé alguna figura de autoridad, esto está descrito en un libro bajo el apropiado título “Los peligros de la obediencia”.

Por su parte, el experimento de Philip Zimbardo en Stanford, el cual recrea las condiciones de una prisión, revela también el complejo comportamiento humano ante circunstancias predeterminadas y de tensión, donde los roles asignados pueden trastocar la personalidad, particularmente cuando se trata de ejercer poder absoluto sobre otros.

Por eso, aunque creamos estar por encima de los animales --quizá por nuestra educación cristiana que nos lleva a creer que fuimos creados por encima de todo en este planeta, a imagen de Dios--, en el reino animal se mata por comida, sobrevivencia, miedo o instinto. Sin embargo, el ser humano que debería ser racional, civilizado, moral, ético, sensible y debería estar por encima de eso es a veces más cruel que la naturaleza.

Es difícil hablar de la maldad humana sin hacer un preámbulo o giro religioso. Hasta cierto punto, una explicación posible viene del sistema de valores judaico, que propone una tensión de fuerzas superiores o metafísicas que nos convencen, es decir, tomamos decisiones racionales, pensadas, cognitivas, hacia dos campos de batalla contrarios y divergentes: el bien y el mal. Pero a pesar de Dios o el demonio, irónicamente, estamos en libertad relativa, de decidir cómo actuar o de qué lado.

La explicación biológica recrea esto con menos libertad, pues la violencia es una marca primitiva, es instinto de supervivencia, lucha por el control y dominio del espacio inmediato, en resumen, estamos más cerca de nuestra herencia evolutiva con lo cual la violencia es casi natural.

Sin embargo, enfocarse en cualquiera de estas opciones parece insuficiente, si nuestro comportamiento está condicionado por las circunstancias, no podemos más que actuar según nuestra experiencia; nuestro campo único de referencias, como si no fuéramos capaces de pensar o aprender, pero si nos guiamos por nuestra conciencia, ¿hasta qué punto se puede distinguir el bien y el mal si es solo un producto del conocimiento adquirido? Es decir, ¿y si nadie nos enseñó a ser buenos? ¿Si nos enseñaron a ser malvados? ¿Quién está dispuesto a admitir que es un demonio?

La única respuesta posible ante la maldad humana, al menos que seas un sicópata, es la empatía; y no hablo de comprender al otro, sino, simplemente de ponerse en su lugar para no tratarlo del modo que no quisieras ser tratado y comportarte con él o ella como quisieras que se comportaran los otros contigo.

* El autor es periodista.