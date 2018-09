Dios y el éxito en los jóvenes

Los muchachos de hoy desean tener mucho éxito en la vida. Eso está bien, la Biblia misma está llena de promesas de bienestar, abundancia y gozo para quienes buscan a Dios y encomiendan a Él sus caminos y voluntad. Pero conozco a muchos quienes piensan que por su juventud el mundo les pertenece y por tanto su destino es la prosperidad. Olvidan que deben pedirle al Creador sabiduría para asegurar sus pasos, porque, como dice el escritor de Proverbios: “De su boca viene el conocimiento y la inteligencia”.

De aquí, que siempre hay que confiar en que Dios da la fuerza para concretar los sueños y las metas trazadas. Creer que para ser un triunfador se debe dejar que se haga su voluntad y no la propia. Quienes no lo hacen, tienden al fracaso, y cuando este llega se preguntan: ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? La respuesta es simple: no dejaron que se hiciera la voluntad de Él, sino las suyas. Por eso no se debe actuar por cuenta propia, pues los resultados serán desagradables.

En cambio, quienes buscan a Dios son beneficiados con oportunidades de más estudios, trabajos y un largo etcétera. Las puertas de las oportunidades se les abren, en cumplimiento de la promesa hecha en Apocalipsis 3:8: “Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre”.

Por esto mismo, los muchachos deben ser sensatos y reconocer que únicamente con Dios serán triunfadores y tendrán riquezas, buen trabajo, un excelente lugar donde vivir, porque no es malo desear todo eso. Sin embargo, las Escrituras dicen: “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” (Mateo 6:33). Esto es: Él siempre otorga las peticiones si primero se anda por sus caminos de rectitud.

Así que para empezar a ser exitoso, se debe recordar siempre que Dios da las fuerzas e inteligencia para lograrlo. Aunque las circunstancias adversas te lleven a pensar que se pierde la fe, no hay que desvanecerse ni dejarse dominar por la negatividad en esos momentos, más bien hay que levantarse y agarrar valor para enfrentar cualquier reto. Como Josué hay que esforzarse y ser valiente, no temer ni desmayar.

Otro paso importante es alejarse de las personas negativas. Hay que descartarlas, porque estas no creerán en vos, te criticarán e incluso se burlarán de tus sueños. Por eso hay que saber elegir bien las amistades y no dejarse llevarse por las apariencias, y acordarse que el único amigo fiel es Dios. Además, se debe tener presente siempre que si bien Dios abre la puerta al éxito, también hay que poner de nuestra parte para alcanzarlo: ser responsable y ordenado en todo lo que se haga. Pablo, en las cartas a los Corintios, dice: “Pero hágase todo decentemente y con orden”. Por ello, el joven tiene que ordenar su vida en todos sus aspectos. Porque los principios fundamentales para lograr el triunfo es escuchar y obedecer la voz de Dios. La que está en la Biblia. No existe otro camino que conduzca al verdadero éxito.



* La autora es estudiante de

Electrónica Industrial, FUVI.