¿Qué nos está diciendo Brasil?

Creo que el fenómeno de Jay Bolsonaro, como candidato con posibilidades de ganar en las elecciones brasileñas, es un reflejo de una nueva ruta en América Latina.

No estoy tratando de reinterpretar por qué en segunda vuelta se enfrentarán un candidato (de derecha extrema) como Bolsonaro contra Fernando Hadad, del Partido de los Trabajadores (PT) (socialdemócrata). Quiero entender qué está sucediendo con las sociedades nuestras.

Mi punto. Tengo varias lecturas: 1) la corrupción de los partidos izquierdistas no es una conspiración de la derecha. Confirma que los políticos son iguales. 2) Las sociedades siguen siendo pendulares. No son estáticas ni rígidas. Y, 3) el populismo de derecha responde a un descontento que lleva a una tranversalización ideológica en los estratos sociales. Lo que contradice que la gente, como es mayoritariamente pobre, estará siempre del lado de la izquierda. Sin dudas, esto se debe, en mucho, a la información digital. Ella nos hace más conocedores y fuertes. ¿Hay una migración del poder soberano más hacia las gentes, dejando vulnerables a los políticos? ¿Después vendrá otro giro al revés?

Claro que hay que leer más a fondo en este giro que están tomando los brasileños. No es cuestión de simple observación; aunque está pueda lucir evidente y contundente. Hay que hacer mediciones. Pero, a simple vista, los vuelcos hacia los extremos, en América, Latina pueden estar respondiendo a variados fenómenos: cansancio político, desengaños groseros y ofensivos con los políticos que asumen que ellos deben seguir gobernando sin frenos ni contrapesos. O realmente, hay algo más: las gentes están tomando el verdadero control del poder político, aunque pueda parecer solo para los tiempos de elecciones. Pero, eso muestra que, si un partido o alianza permanece ya más del tiempo debido e incurre en casos sonados de corrupción, les van a pasar la cuenta de una manera más enfática. No habrá candados de los poderes establecidos.

¿Ello responde a que, como los medios hoy nos acercan más a cualquier evento, los políticos han perdido sus habilidades para engañar, frente al poder minucioso de la tecnología digital?

Por otro lado, la corrupción se está destapando por igual en casi todos los países de América Latina, sin importar la inclinación política de los gobiernos. De derecha: Guatemala, Costa Rica; de izquierda: Ecuador, Argentina, Paraguay. En Perú se ha juzgado por igual a Ollanta Umala (de izquierda), que a los Fujimori (de derecha).

Pero el caso de Brasil evidencia que, habiendo tenido Brasil dos gobiernos consecutivos de izquierda, ahora parece que puede girar hacia la extrema derecha, con Bolsanaro.

¿Es probable que gane? Sí. Pero si no ganara porque en segunda vuelta ―el próximo 28 de octubre― la gente cambiara de opinión o Hadad hiciere una mejor alianza, se asentaría una nueva tendencia. La gente está actuando cada vez más consciente o informada de que lo que está ocurriendo. Así, reacciona con mayor contundencia, aunque sea periódicamente, a la hora de las urnas. ¿Y esa actitud se torna más una decisión revanchista y desdeñosa?

Pero más allá de lo que vaya a acontecer en Brasil ―la mayor democracia de América Latina―, se confirmaría que la gente cuando hay cambios de poder, castiga fuerte a aquellos que engañaron. Pero se corre el riesgo de irse al extremo.

¿Cómo evitar irse a extremos peligrosos?

También, otra vez queda muy claro que no hay tal cosa como que todas las personas (por los menos las de esta parte del orbe) se aferren ciegamente a sus ideologías o no puedan migrar hacia otras latitudes. Los americanos llaman a estos, votantes columpios. Pero, creo que no es que haya gente que solo vaya con el que va ganando; o se oponga al que actúe peor.

Más bien creo que hay personas que actúan de acuerdo a las circunstancias: son los desideologizados. Estos votarán en función de las actuaciones de los gobernantes; más que en virtud del catecismo partidario.

A su vez se revela que hay más gentes informadas. Estas parecen no condicionar sus decisiones al origen o estrato social. Pero, solo con mecanismos de medición podríamos saber cuántos entran a ese segmento, o salen de él. ¡Todo es dinámico!

Que en Brasil se enfrenten los extremos, también confirma que ahora hay segmentos sociales más grandes, asumiendo que el establishment está perdiendo poder. Y el poder se está pasando más hacia los ciudadanos. ¿Es ya marcada tendencia?

Desde luego, se verá si este fenómeno de pendulaciones extremas ―si regresare la corrupción― volteará hacia la izquierda.