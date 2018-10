El futuro del pago del transporte público

El lunes por la mañana, te subes al autobús para ir a trabajar, te das cuenta de que tu tarjeta de autobús está en la otra chaqueta. Busca frenéticamente su billetera y, afortunadamente, encuentra la cantidad exacta para pagar la tarifa, mientras que otros pasajeros lo miran con enojo, esperando con impaciencia que el autobús se mueva.

La próxima vez que esto ocurra, ya llegará tarde y no tendrá suficiente dinero. Usted decide no pagar en absoluto y usa la puerta trasera para subir porque regresar no es una opción. ¿Suena familiar?

La forma en que pagamos nuestros viajes en transporte público debe significar conveniencia y facilidad para el pasajero y tiene un impacto en el modelo de negocio para los operadores.

Influye en el tiempo que pasan los autobuses en las estaciones, la necesidad de nuevos equipos en las estaciones de metro y los procesos de TI de fondo, para mantener el sistema en funcionamiento.

A partir de 2018, pagar por el transporte público en efectivo sigue siendo la opción más popular, según una encuesta de consumidores que encontró que el 78% de los usuarios del transporte público en la región de América Latina pagan con efectivo con mayor frecuencia .

Biometría

En el futuro, los sistemas de cobro de tarifas proporcionarán una mayor flexibilidad hacia las decisiones de lo que podemos usar como un “token” para nuestras cuentas. Al ser un identificador único, los datos biométricos tienen el potencial de reemplazar tarjetas y monedas.

Entre otros, esto incluye las huellas dactilares y el reconocimiento facial, e incluso el escaneo de las venas de la palma de la mano, donde se detecta el patrón único de venas sin tener que tocar una superficie.

La ventaja de estas nuevas tecnologías en comparación con las huellas digitales es que los sensores no se ensucian y las venas, al estar dentro del cuerpo, son más difíciles de falsificar.

Sin embargo, un factor importante para los operadores de transporte es el tiempo de reacción de estas tecnologías, que deben ser iguales o más rápidas que las tarjetas inteligentes para ser una alternativa viable.

Pagos móviles

Las opciones que utilizan las tecnologías móviles para la recolección de tarifas van desde escanear códigos QR, comprar y mostrar boletos o pases en el teléfono, hasta reconocer y cobrar automáticamente la ruta y el modo de transporte que utilizan los usuarios.

En una encuesta de población activa en línea de 20 países de todo el mundo , que incluyó dos países latinoamericanos, los brasileños ocuparon el cuarto lugar (40%) y los mexicanos en el séptimo lugar (36%).

Ambos están por encima de la tasa de adopción promedio mundial (33%) de los servicios de FinTech y por delante de países como Japón (14%), Canadá (18%) y los Estados Unidos (33%). Sin embargo, al mirar los servicios disponibles en América Latina, las opciones para pagar el transporte público mediante el pago móvil son las más limitadas entre todos los servicios de pago móvil ofrecidos. Solo el 6% de los proveedores de servicios de pago móvil ofrecen a los clientes la posibilidad de pagar el transporte público.

Dada la alta prevalencia de pagos en efectivo para el transporte público, esta es un área con enormes posibilidades nuevas, especialmente con la incorporación de los servicios de FinTech y la creciente introducción y uso de la biométrica en el uso de teléfonos inteligentes.

Los nuevos sistemas de recolección de tarifas pueden admitir estructuras de tarifas justas e integradas, incluso para nuevas opciones de movilidad, como vehículos compartidos. También podrían actuar como un catalizador para incluir a las personas que actualmente no pueden acceder a los servicios bancarios y dependen del efectivo para recibir y realizar los pagos.

Con esto en mente, la situación vergonzosa mencionada al principio, verse obligado a evadir el pago o hacer esperar a otros pasajeros debería ser una historia del pasado. Podríamos estar pronto en el autobús, en el metro o en una bicicleta compartida sin la necesidad de cruzar puertas o preocuparnos por las monedas o las tarjetas de viaje nunca más.

Este artículo fue publicado en el Blog del BID, en la sección Moniliblog.