Contar con la iglesia, ha sido desde siempre, un propósito más que un sueño, para todos los gobiernos que han desfilado por las esferas del poder en este país tan severamente golpeado. El danielismo no escapa a esa pretensión. Tan es así, que con el estallido de la rebelión cívica y la forma como las complicaciones se multiplicaron hasta desembocar en esta crisis que se extiende por más de seis meses, todavía sin visos de resolverse, el gobierno propuso a la iglesia como garante del diálogo. No lo hizo por ingenuidad, sino por el convencimiento que la iglesia juega, y pesa. Conociendo quienes son las cabezas más visibles en lo referente a cuestionamientos, los obispos Báez, Álvarez y Mata, más Solórzano etc., era un riesgo obviamente, pero había que tomarlo dada la consternación del momento. El gobierno confiaba en comprometer a la iglesia, no con la imparcialidad, porque eso no era posible frente a los hechos bochornosos que provocaron tantas muertes, sino con cierta tolerancia que permitiera disponer de tiempo y espacios para maniobrar. Al estrellarse contra un muro su pretensión, no quedó más alternativa que buscar la descalificación y consecuentemente su salida de las futuras negociaciones. La iglesia se convirtió en un hueso muy duro.

Ejemplos multiplicados

Consciente no solo de su significado, incidencia y peso, sino de la responsabilidad patriótica en un momento de tanta trascendencia, la iglesia supo fajarse, y contra viento y marea, se mantuvo dentro mientras la Alianza Cívica seguía tomando forma como fuerza opositora, sin la contaminación de los políticos devaluados. En un momento en que los valores morales y la fuerza espiritual eran esenciales, no había sitio para los partidos políticos, sobre todo para los de nefastos antecedentes. Los ejemplos de tantos sacerdotes, como Edwin Román en Masaya, fortalecieron la resistencia cívica, sin poder impedir algunas respuestas fuertes con responsabilidades innegables, que el gobierno trató de manipular con el manejo de mentiras. Los púlpitos fueron las tribunas para clarificar situaciones y el interés de todos fue mayúsculo. Frente al liderazgo de los sacerdotes y la montaña de evidencias, captadas por los organismos internacionales, mostrando su repudio y condena en diferentes formas, el gobierno se sintió desarmado. El estremecimiento provocado por la juventud universitaria, encontró en una iglesia responsable con el presente y futuro del paisito, un gran soporte.

La entereza de Monseñor Baez

Es por eso que cuando Monseñor Silvio Báez, dice que no tiene nada que reprocharse por su forma de pensar y proceder frente a las exigencias de un momento histórico, utiliza la verdad sin el menor temor, asumiendo la responsabilidad. No pueden ser imparciales, sino inclinarse al lado de la razón. Monseñor Álvarez caminando de frente a las bayonetas en las calles de Sébaco; el padre Román zigzagueando entre la muerte durante la heroica resistencia de Monimbó; el padre Idiáquez fajándose como un gladiador en defensa de los estudiantes que se refugiaron en la UCA el día de la Marcha de las madres; los sacerdotes que fueron testigos de la barbarie, en la iglesia Divina Misericordia; el Cardenal Brenes hablando el día de la peregrinación, no podían mostrarse indiferentes frente a estos acontecimientos. En todos estos casos era la iglesia gritando ¡Presente! frente a las necesidades de la gente, victima de una brutal represión. ¿Qué hubiera sido de este esfuerzo titánico sin la presencia de la Iglesia, tratando de

sacar a los mercaderes políticos y gestores de la tiranía, del templo de la patria, siguiendo las huellas de Jesucristo? Ni pensarlo. “No tengo nada que reprocharme”, dice Monseñor Báez con esa valentía bien cultivada, y todos lo entendemos mientras crece nuestra admiración a favor de quienes padecen el dolor en esta Nicaragua, Nicaragüita, que ahora sabe quienes la quieren de verdad.