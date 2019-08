La creciente presencia de China en África ha atraído gran atención en los últimos años. Pero India, la otra potencia asiática en ascenso, también se está volviendo más activa en este frente, a medida que sus vínculos económicos van más allá de sus socios de la Commonwealth británica. De hecho, el comercio no petrolero de India con África occidental actualmente llega a más de tres mil millones de dólares y está aumentando rápidamente, representando un 1.2% del comercio exterior total del país.



La actividad económica de la India en África va mucho más allá de sus cada vez más populares películas de Bollywood. Se espera que la inversión india en Costa de Marfil crezca en mil millones de dólares para el año 2011, lo que representa un 10% de la inversión extranjera india total de la última década. La empresa estatal india Oil and Natural Gas Corporation (ONGC Videsh) produce petróleo sudanés, y en los próximos dos años se abrirán misiones diplomáticas indias en Malí, Gabón, Níger y Burkina Faso. Hasta 2003 el Ministerio indio de Relaciones Exteriores tenía una sola división para África, mientras que hoy tiene tres: África Occidental y Central, África del Sur y del Este, y Asia Occidental y África del Norte.



Un estudio de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India identificó cinco áreas principales que pueden funcionar como “motores del crecimiento” para impulsar el comercio entre la India y África: productos farmacéuticos y el sector de la salud, tecnología de la información, gestión de aguas, procesamiento de alimentos y educación.



Nigeria es el mayor socio comercial de la India en África. El comercio bilateral anual supera los 3 mil millones, y el petróleo representa más del 96% de las importaciones indias desde este país africano. India mantiene una estrategia de tres vértices: contratos a plazo para la compra de crudo, participación en el sector corriente arriba y las refinerías.



Esto pone a la India en competencia directa con Occidente y otros países asiáticos para asegurarse los recursos del África Occidental. Sin embargo, la búsqueda india de energía en esta zona no es un componente fundamental de la política energética del gobierno, sino que es parte de sus iniciativas para diversificar las fuentes de energía ofreciendo inversiones en infraestructura, además de pagos de bonos en efectivo cuando se firman los contratos.



Diecisiete de los 45 bloques se están reservando para compañías desconocidas a las que se les dará el primer derecho de opción de compra, según superficie en acres, a cambio de promesas de invertir fuertemente en proyectos no relacionados directamente con producción petrolera, como refinerías y nuevas plantas de energía. Ha habido permanentes negociaciones y ONGC de la India, en alianza con Mittal Energy, parte de las compañías Mittal -encabezadas por el multimillonario indio Lakshmi Mittal- probablemente obtenga la primera opción de compra de una cantidad de bloques.



Durante una ronda nigeriana de mini-licitaciones en 2006, se le ofreció a ONGC-Mittal la primera opción de compra de tres bloques. ONGC-Mittal Energy ve con agrado el asegurarse bloques con reservas comprobadas, pero también está menos preocupada por los detalles específicos de los paquetes de infraestructura que sus competidores asiáticos. La creación de ONGC-Mittal a fines de 2005 parece haberse pensado con el fin de avanzar más rápido por los procesos burocráticos, aprender del sector privado y fortalecer sus ofertas a licitaciones como proveedor de infraestructura.



En 2005 el Comité sobre Asuntos Económicos del Gabinete Indio impidió, en base a argumentos de diligencia debida y a último momento, que la rama exterior de ONGC Vidseh formara parte de un contrato de 2 mil millones para una participación en un bloque petrolero en Nigeria. No obstante, la ronda de licencias de 2007 parece haber sido apurada para aumentar las ofertas en efectivo en los últimos días de la administración Obasanjo, y sería muy útil para el gobierno de la India observar también atentamente este proceso.



Otras partes de la dinastía Mittal parecen haber generado suspicacias en África Occidental. A fines de 2005, Mittal Steel, la segunda mayor compañía siderúrgica del mundo, firmó un contrato de 900 millones de dólares con el Gobierno de Transición de Liberia para explotar yacimientos de hierro; muchos plantean que esto permitió a Mittal eludir las leyes ambientales y sobre derechos humanos. En 2006 el gobierno electo de la Presidente Ellen Johnson-Sirleaf reevaluó el contrato, y el Senado de Liberia lo está examinando en la actualidad.



El involucramiento comercial de la India en África genera opiniones mixtas. Mahatma Gandhi dijo una vez que “el comercio entre India y África será de ideas y servicios, no de bienes manufacturados contra materias primas, a la manera de los explotadores occidentales”. Sin embargo, según el diputado opositor de Zambia, Guy Scott, “la gente está diciendo que los blancos eran malos, los indios eran peores y los chinos son los peores de todos”.



India no debería considerar a África como meramente una fuente de recursos naturales. En lugar de ello, debe invertir en el capital humano de la región y compartir el conocimiento práctico indio. Muchos productos indios son más adecuados para los mercados africanos que para los occidentales. Por ejemplo, las ventas de automóviles Tata están creciendo de manera importante en varios países africanos.



Sin embargo, compartir el conocimiento práctico debería ir más allá de los vínculos económicos. La democracia india en un entorno post-colonial tiene lecciones importantes que mostrar a África. India también puede ofrecer una importante experiencia en lo referente a expansión agrícola, gestión de agua potable y enfrentar el creciente reto del cambio climático.



Sea cual sea el papel que India juegue en África, tal vez su contribución más importante sea introducir la competencia. El gobierno de India debe observar con atención la manera cómo sus compañías y otros actores se ponen a la altura de este desafío.





Alex Vines y Gareth Price son respectivamente jefes de los programas sobre África y Asia de la Chatham House, en el Real Instituto de Asuntos Internacionales de Londres.



