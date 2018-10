EE. UU. visto desde adentro

Conocer un país más allá de una visión turística de sus centros de diversión o bellezas naturales, es posible si se conoce a su gente, su manera de pensar y vivir, su concepción de la vida y su comprensión del mundo.

Es decir, desde adentro. Por razones de trabajo tuve la oportunidad de viajar por diferentes países, relacionarme con su gente, ejecutivos, profesionales, políticos, religiosos, estudiantes, obreros y granjeros entre otros. En Estados Unidos tuve la oportunidad de estar en grandes ciudades y pueblos pequeños de un buen número de estados con la ventaja de no siempre quedarme en hoteles sino en hogares de estadounidenses anfitriones de mi visita. Así pude formarme una opinión informada y cercana a la realidad del país.

Un error frecuente es interpretar las críticas que se pueden —y deben— hacer a políticas equivocadas de los gobiernos de turno de cualquier país del mundo, como si fueran una crítica al país como tal. No es así; y mucho menos es una crítica a los ciudadanos que no solo están en contra de esas políticas, sino que suelen ser víctimas de ellas, aunque no siempre se enteran. Algunas personas han entendido mis críticas a ciertas políticas de algunos gobiernos —no todos— de EE. UU. como una crítica a los EE. UU. como país.

Eso es tan errado como considerar el reconocimiento de las cosas buenas de un país, de su progreso, de sus atractivos y logros, como una aprobación implícita de su gobierno de turno, lo cual también es un frecuente mal entendido.

Sobre EE. UU. recordaré primero lo que es sabido por todo el mundo: es el país más rico, desarrollado y estable del planeta, con un alto índice de desarrollo humano, instituciones sólidas, respeto a la ley, libertades públicas, pujante desarrollo y oportunidades.

Además de sus incontables bellezas naturales y las atractivas creaciones del ingenio humano a lo largo y ancho de su inmenso territorio. Su democracia funciona muy bien dándole la estabilidad que necesita la fortaleza de su economía; a pesar de no ser perfecta pues el sistema de elección presidencial mediante asignación de votos electorales por estados no tiene una asignación de votos electorales proporcional a la población de cada estado, por lo cual han resultado electos algunos presidentes que no obtuvieron la mayoría de votos del pueblo. Pero esas son sus reglas del juego y casi todos las aceptan.

Los EE. UU. son un país de migrantes, los nativos indígenas fueron reducidos al mínimo. Primero se dieron las migraciones de Europa occidental: ingleses, irlandeses, alemanes, etc. Después vinieron los esclavos afroamericanos, hoy libres.

Luego hispanos, chinos y japoneses, y finalmente muchos hindúes, de Europa Oriental y del resto del mundo. ¡Una gran variedad que mantiene costumbres y lazos con sus naciones de origen! Pero la pauta en el estilo de vida, en la idiosincrasia del pueblo, la marcaron los primeros migrantes ingleses; el predominio de su idioma es un signo de ello.

El estadounidense, gringo o americano (como los bautizaron al llegar sus tropas a Europa en la Primera Guerra Mundial) es en su mayoría individualista, reservado, celoso de su privacidad, con relaciones estrechas no más allá de su reducido círculo íntimo; pero es amable, cortés y generoso.

Es admirable ver cómo contribuyen enviando cada mes sus donativos a diferentes instituciones de beneficencia de todo tipo, cómo aportan con generosidad en sus iglesias y cómo contribuyen ante tragedias humanas en el mundo.

Por otra parte, asombra su ingenuidad en creer lo que su gobierno le diga sobre la política internacional, aunque discrepen en política interna, lo cual en parte obedece a que su conocimiento del mundo (histórico, geográfico, político) no es muy amplio, contrario a su dominio de la ciencia y la tecnología.

Es paradójico encontrar un deficiente sistema de acceso a la atención de la salud, por debajo del resto de países ricos y desarrollados como Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Europa occidental, incluso inferior a varios países aún en desarrollo; aunque Obama inició una necesaria transformación con el Obamacare.

Tampoco tiene un sistema de educación universitaria gratuita y accesible por méritos, no por dinero; aunque hay políticos demócratas que tienen buenas propuestas para mejorarlo. Finalmente, son censurables sus acciones militares por todo el mundo (salvo necesarias excepciones), ininterrumpidas desde su independencia hasta hoy. EE. UU. obviamente no es perfecto —ningún país lo es— pero es admirable, democrático, organizado, rico y con un extraordinario desarrollo.



www.adolfomirandasaenz.blogspot.com