Una historia de dos aeropuertos

Si has tenido la oportunidad de viajar al extranjero, seguramente has comparado los aeropuertos en los que has estado, preguntándote: ¿Cuál es el más eficiente?, ¿En cuál perdiste tu equipaje?, ¿Qué tan bien han sido diseñados? Y, por supuesto, ¿Cuál tiene la mejor comida? Sin embargo, te apuesto a que nunca te has preguntado si los aeropuertos son de propiedad pública o privada, o si son gestionados por el Gobierno o por una empresa privada.