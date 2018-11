El Papa golpea directo

Naturalmente, el papa Francisco no tomó en serio las “denuncias” contra monseñor Silvio Báez, así estuvieran supuestamente respaldadas por miles de firmas. Y digo supuestamente, porque ya vimos como el catedrático Mauricio Álvarez de la UNAN, muy competente y respetable, fue sacado de sus eficientes funciones por no haber firmado “la amable solicitud”, en busca de afectar a un enérgico defensor de los derechos de todos, negados por un sistema que debe cambiar, como lo es Monseñor Báez. El Papa no es ningún tonto. Conoce muy bien al sacerdote de largo trayecto y sólida reputación en El Vaticano y más allá, y también conoce a quienes han recurrido inútilmente aunque sin cansarse, al uso indiscriminado de la mentira. Así que para el Pontífice, no se trataba de resolver una complicada ecuación algebraica, sino de ir a lo más sencillo: no perder el tiempo revisando lo falso, y darle una palmada en la espalda a monseñor Báez, involucrado en una noble misión, como es pelear por una transformación que además de necesaria, es urgente porque el país se derrite dramáticamente.

Jesucristo como espejo

Inteligente como debe serlo todo sacerdote que a base de cultivo, prestigio y conciencia, escala lo más alto de la escalera, cargado de toneladas de responsabilidades, exigido por la objetividad, revestido de sensatez, abrazado al compromiso con lo justo, mostrando ese amor con los sectores populares tan necesitados de un apoyo real, capaz de hacer reclamos a los que abusan de los resortes del poder, interesado en la restauración de la confianza en el catolicismo, funcionando como un soldado de Jesucristo entre nosotros, y por supuesto, utilizándolo como espejo, el papa Francisco ha golpeado directamente a la mandíbula de los sistemas autoritarios que son desgastados por sus propios excesos. “Un gobierno no es honesto cuando trata de ensuciar a sus oponentes con murmuraciones, ya sea difamación o calumnia”. Es obvio el apoyo a sacerdotes como monseñor Báez, que predican esgrimiendo la verdad tanto desde el púlpito como desde la llanura, con o sin sotana, tomando todos los riesgos que esa responsabilidad conlleva. En un momento en que se necesita ser claro en los señalamientos, el papa Francisco lo es.

Quitando mascaras a fariseos

Y agrega algo contundente: “Ustedes conocen bien los gobiernos dictatoriales porque los han experimentado. Toman los medios y desde ahí, comienzan a murmurar y menospreciar a todos aquellos que para el gobierno son un peligro. Hacen comentarios negativos para destruir los testimonios”…Como Jesucristo, el Papa sabe bien quienes son los fariseos y quita máscaras obligándolos a mostrar sus rostros. En su larga trayectoria y amplio conocimiento de los vicios que carcomen la sociedad, ha aprendido a detectar con facilidad la falsedad, y al mismo tiempo, apreciar entregas a las causas populares como la hecha por monseñor Silvio Báez. Así que una vez más, en esta cabalgata de distorsiones con el propósito de dañar reputaciones, fracasa estrepitosamente la mala intención. Y no solo eso, la imagen y proyección de monseñor Báez como uno de los factores de cambio, se ha agigantado…En términos boxísticos, el Papa ha golpeado directo a la mandíbula de los dictadores y sus sucias maniobras. La verdad, siempre prevalece, aunque tome tiempo.