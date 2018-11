La “diplomacia” Trump

Antes de llegar a París, el presidente Donald Trump se ha topado con una declaración contundente del presidente Emanuel Macron. El mandatario galo ha dicho públicamente: “Que Europa construya su propia fuerza armada para protegerse de los Estados Unidos, China y Rusia”.

A ello, el presidente Trump, como es usual, ha respondido inmediatamente en un tuit: “Muy insultante, pero tal vez Europa debería pagar primero la parte que le corresponde de la OTAN, que los Estados Unidos subsidian grandemente”.

Mi punto: ¿Qué diplomacia es esta? ¿Qué esperar de quien olvida su porte presidencial y actúa como cobrador? La declaración del presidente francés no surgió de la nada. Era de esperarse ―y más bien fue reacción tardía al cobro que anteriormente el mandatario norteamericano hiciera en una reunión con los miembros de OTAN. Una vez más, el jefe de la Casa Blanca demuestra su enorme capacidad para decir lo que no debe, enredarse en frecuentes incidentes públicos, e ignorar la cortesía y respeto que le debe a sus pares. ¿Hasta dónde llegará así?

El tuit presidencial, en otras circunstancias, habría suscitado un grave incidente diplomático.

Está de más preguntarse quién asesora al presidente actual de Estados Unidos. Sabemos bien que él no escucha, no oye consejos ni recomendaciones. No considera siquiera opciones acerca de lo que debe o no decir públicamente. El, simplemente, parece no darse cuenta que todas las descalificaciones públicas que se generan de esos comportamientos tienen consecuencias.

Ciertamente, los norteamericanos con una figura pública de ese talante, lucen muy mal ante el mundo.

Pero, también, ¿se revela que el ejecutivo norteamericano ha desestimado su tradición de buena diplomacia presidencial?

Recordemos dos incidentes, con dos presidentes norteamericanos republicanos.

Richard Nixon, siendo vicepresidente, estuvo en Perú ―cuya visita le marcó terriblemente (Esta es mi apreciación)―. Pues en sus libros ignora campantemente a esta región. Y le tocó entrar a hablar a la universidad de San Marcos, en Lima, si no me equivoco. Ahí los estudiantes lo recibieron muy mal. Le gritaron de todo; no lo dejaban hablar. Bueno, pueden imaginar lo que los estudiantes de entonces, aferrados a las ideas feraces del marxismo pudieron haber prodigado. Y, a pesar de las insistencias de su guardaespaldas para protegerle debidamente y ahorrarle mayores situaciones embarazosas, el político norteamericano se enfrascó en un debate con los estudiantes peruanos. La reacción estudiantil fue penosa. Pero Nixon siempre guardó su compostura.

George Bush (padre) visitó Chile. Y fue a hablar al Congreso de ese país. En el transcurso de su ponencia, fue interrumpido por un ciudadano que le comenzó a insultar y endilgar culpas por los sucesos acaecidos en septiembre de 1973. Las fuerzas policiales chilenas, inmediatamente, aprehendieron al individuo que interrumpía. Pero Bush les dijo que le permitieran hablar. Y el hombre ya desasido, procedió a lanzar su discurso anti-norteamericano. Cuando terminó, Bush ―que había escuchado el mensaje por medio de un intérprete― dijo: “Eso que usted acaba de hacer solo puede ser posible en los países donde hay libertad de expresión…y en los países que mencionó: Cuba o Rusia, nunca jamás le hubieran permitido disentir o hablar así”. Todo el auditorio del congreso chileno irrumpió en estruendosos aplausos y vítores.

La figura de un presidente es la imagen de un país. No puede haber exabruptos, o intempestivas erupciones de un funcionario que representa a toda una nación que, como la norteamericana, presumen de su rol mesiánico.

Ya estamos acostumbrados a todo lo que el presidente Donald Trump hace o dice. No puede pasar inadvertido. Es una figura mundial. Pero debe preocupar a sus seguidores.

El jefe del Elíseo dijo mucho. Europa bien puede organizarse sola frente a cualquier potencia. Llegará un momento en que no permitirán más el trato descortés y zafio del jerarca estadounidense que, irónicamente, se deshace en elogios con dictadores como Kim, Xi o Putin.

Europa es la casa de los grandes aliados de Washington. Se les debe apreciar.

En diplomacia la forma también es fondo. No se pueden cometer cinco errores: 1) desatender a los interlocutores; 2) llegar tarde a una cita; 3) hablar mal del país que se visita; 4) contar secretos, y; 5) desairar a los amigos, aliados y adversarios.

Los ciudadanos norteamericanos, con el paso del tiempo, no se van a reír, lo van a lamentar mucho. Porque sí ellos sienten que son un gran país, esas actitudes no alimentan las simpatías, sino más bien desalientan. Todo irá en detrimento de los intereses fundamentales de la política exterior de Washington.