Un ciudadano es arrestado en un centro comercial sin cargos, o peor aún con cargos infundados, en dependencia de los antojos de los todopoderosos, molestos por haber perdido el control de las riendas de un país, consecuencia de su obvia incapacidad para gobernar con la democracia convertida en escombros; un catedrático de la universidad es despedido por negarse a firmar algo que no le parece, privilegio solo posible en un país libre; una periodista muy conocida por su combatividad.

Lucía Pineda, se sorprende al salir de los estudios de 100 % Noticias y encontrarse con tres vehículos cargados de paramilitares, como si esperaran por la salida de algún delincuente; ella se faja micrófono en mano como siempre lo hace, pregunta por qué están ahí y por qué lo hacen tan constantemente, encontrándose con enmudecidos; al despertar y pasar por rotondas, uno se encuentra con vigilancia nunca vista antes del estallido de abril; incluso hasta para ingresar a un Estadio, se toman medidas extremas que naturalmente preocupan; se detiene a un par de hermanas que tratan de ver a su padre en una posible audiencia, y luego se les deja en libertad, percatándose que una de ellas ya había estado prisionera injustamente; hasta ir a misa a escuchar a los obispos, es un riesgo. Sin embargo, desde la azotea del poder se asegura que todo está normal. ¿Desde cuándo todo esto ha sido lo normal aquí?

Un viejo recurso

La disciplina del miedo es un viejo y nunca gastado recurso de gobiernos autoritarios, cuando son mordidos por el rechazo de la mayoría, algo que salta fácilmente a la vista día tras día en todos los rincones del terruño, sin forma de contener su crecimiento, lo que desvanece por completo la posibilidad de negociar un adelanto de elecciones, como si lo consiguió la presión colocada encima en el cierre de los años 80, pero con una resistencia armada, no pacífica como la actual, aunque con sus rodillas indoblegables y el espíritu de lucha inalterable…

”Aquí estamos informando la verdad. No tenemos miedo. Pueden continuar con su asedio pero no nos detendrán”, dijo Lucía con esa mirada siempre brillante y esa firmeza que la caracteriza, mientras los antimotines la quedaban viendo con admiración…

¿Por qué algunos no dan la cara, acaso sienten vergüenza?, preguntó la periodista. Y es que la disciplina del miedo es mayor adentro que afuera. En las entrañas del sistema dañino que nos aprieta el cuello y el toráx, el temor es mayor. Hasta un parpadeo puede ser calificado de sospechoso. Al parecer la orden es hacerse los mudos.

“Vaya a Relaciones Públicas” se atrevió a responderle a Lucía un responsable de “la vigilancia inesperada” a 100 % Noticias, como si en esa oficina alguien se sintiera libre de poder responder sin consultar hasta los signos de puntuación.

Dichoso el árbol

El miedo entre los de adentro en el aparato que cruje, es poético, porque todos riman. Dichoso el árbol que no ve, no escucha y es apenas sensitivo. La cruel realidad por la que todos estamos atravesando, los de arriba y los de abajo, es el crecimiento de la aplicación del miedo. Con la clara pretensión de intensificarse, se informa que la Policía ha incorporado 500 nuevos oficiales, y pronto quizás, 500 más, aunque el sueño de tener a cada ciudadano pro-cambio bajo vigilancia, no sea posible.

En los años 70, mi casa en Bello Horizonte, fue casa de seguridad hasta de un miembro de la Dirección Nacional, y otro del Estado Mayor del Frente Interno. El primero sabe muy bien que nunca se vivió una situación tan asfixiante como esta que parece no tener fin. Aún armados, los guerrilleros se movían con más libertad que hoy.

Pero cuando triunfaron con el apoyo decidido de un pueblo en armas como tituló su libro el comandante Carlos Núñez, la revolución comenzó a perder su esencia hasta llegar a su desaparición, sin dejar una huella visible. Eso sí, leyendo cualquiera de las historias que la humanidad ha padecido, está comprobado que la disciplina del miedo, no le ha permitido a ninguna tiranía evitar su caída. Así que el sostenimiento de la resistencia es una luz de esperanza sin posibilidad de ser apagada.