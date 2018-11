La extensa gira de Díaz-Canel

El presidente impuesto por los Castro, Miguel Díaz-Canel, ha hecho un periplo largo por cinco países asiáticos. Comprensible. Cuba ha vivido por casi 60 años en la miseria; los amigos que quedan se cuentan con los dedos de las manos. Y cuando la necesidad es enorme, la indignidad siempre es una opción tentadora.

Mi punto. Si Cuba entra, de nuevo, a otra larga y oscura crisis, puede llevarlos a subvertir el orden internacional. El régimen pos-Fidel no esperaba que tres factores adversos se acentuarían: 1) Washington bajo Trump no tolera al régimen Castro-Díaz; 2) como en América Latina los aliados de la misma vocación totalitaria de La Habana son mínimos, y yacen postrados en recesión económica y crisis políticas agobiantes, los demás vecinos latinoamericanos ya no ven a Cuba con mirada indulgente; 3) las advertencias de John Bolton, desde Miami, se encaminan a convertirse en acciones duras.

En la reciente cumbre Iberoamericana de Antigua, Guatemala, faltaron los advertidos por la declaración Bolton. Era de esperarse. Debe ser desconsolador ir, arribar, y verse aislados oyendo conversaciones en torno a valores democráticos, libertades y respeto a los derechos humanos. “¡Bah! ―dirán- ese guión es burgués-yanquista, no lunfardo de camaradas”. Y más sabiendo que el mandamás cubano no iría porque peregrinaba en el Asia extendiendo su mano -sus súbditos, a pie juntillas- tampoco se arriesgarían al ridículo mayor. No fueron sabiendo que les incomodarían interlocutores en esas reuniones, de suaves acentos, cultas personalidades de buen talante, y natural prestancia.

Y como -por el momento- solo Evo Morales pareció salvarse de la severidad de la diplomacia estadounidense, era mejor agazaparse. Y es que Morales siempre luce inocuo. Es de emociones inexpresables, lenguaje muy básico. No es amenazador ni peligroso. Cuando habla siempre está más cerca de lo irrisorio y la ridiculez que del embrujo cautivante. Donde vaya suscitará comentarios poco caritativos. Además que Bolivia está enclaustrada. Y no creo que si las ondas revolucionarias expansivas se diseminaron con el Che, mucho menos que se den con este señor de marcada simpleza.

La gira del mandatario cubano fue extensa. Recorrió los países asiáticos más cercanos a Cuba; es decir, los pos-socialistas: Rusia, Vietnam, China, Laos, Corea del Norte.

El régimen castrista vive todavía enclaustrado en los ambiguos conflictos pasados. ¿Fueron peones de Moscú o revolucionarios de propios triunfos? Fidel envió a morir al África a miles de soldados cubanos que combatieron para ayudar a los movimientos anticolonialistas. (¡Y no sé por qué estas acciones, el régimen castrista nunca las vió como intervencionismo, ya que es la palabra favorita de los dictadores de La Habana cuando quieren endilgarles culpas a Estados Unidos u otros países occidentales!).

Además -volviendo al asunto de la gira de Díaz-Canel- un analista económico norteamericano hizo cuentas acerca del extenso viaje del cubano en visita a tantos países “amigos”, y concluyó que la inversión no generó la ayuda pecuniaria que se buscaba.

Está claro que cuando Díaz-Canel vuelva a La Habana, llegará a Cuba diciendo que “la amistad de los gobiernos y pueblos de los países hermanos visitados con el pueblo cubano y su revolución son inquebrantables…Bla, bla, bla.

¿Quién le ayudará a Cuba si el sueño bolivariano -inventado por Chávez- fue de pocas horas, y ahora el señor Maduro no puede meterse las manos a sus bolsillos porque sus pantalones están rotos, y él mismo vive una atroz pesadilla?

¿Después de 59 años, los comunistas cubanos, humildemente, analizarán cuál es el balance de logros y yerros de su tan cacareada revolución gastada?

Si así lo hicieren, solo espero que alguien con mucha sensatez diga que hay que corregir errores y no seguir culpando a Estados Unidos. Porque si la otrora Unión Soviética y la Venezuela chavista, durante mucho tiempo les regalaron todo lo que pudieron, a manos llenas, ¿tendrán los revolucionarios cubanos la valentía para admitir sus propias pifias y delitos, sabiendo que no hay argumentos para engañar a nadie?

¿Alguien les creería, aun si se convirtieran?

Cuba, sin opciones ni amigos pudientes, puede volver a ser lo que siempre fue: el foco subversivo regional.

Y aunque lo hiciere “sin ser percibida y descubierta”, sus vecinos lo notarían. El régimen cubano ―por necesidad, aislamiento, desgaste o el impulso que siente de hacer daño para conseguir un fin en el que sigue creyendo― tendría que quitarse la máscara más festiva.

¿Veremos la continuación de la guerra fría o el surgimiento de otro orden internacional?

¿Cuándo salga Raúl Castro del escenario, cambiará Cuba de rumbo?