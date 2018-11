¿Quién por Nicaragua?

Estamos en una crisis muy seria de falta de voluntad y de madurez, que no solo nos ha llevado a una de las rupturas sociopolíticas más dolorosas de los últimos 30 años, sino que también arrastra al país a la peor crisis económica desde 1990.

Muchos economistas prevén que de continuar esta situación a enero del 2019, podríamos retroceder de 5 a 10 años nuestro PIB, esto es extremadamente preocupante por las repercusiones negativas al crecimiento, al empleo, la inversión y sobre todo lo más peligroso a la paz social.

La desesperación, la incertidumbre, la desesperanza y un panorama económico desalentador son un caldo de cultivo muy complicado y complejo que podría generar más violencia e inseguridad.

Cada minuto que pasa sin una salida clara a esta crisis nos empuja a un despeñadero de incalculables consecuencias negativas. Nos estamos radicalizando, tanto que pareciera que fuéramos dos países diferentes o sociedades diferentes que están en guerra o pareciera que buscan el sometimiento total o peor aún el exterminio de una de ellas.

Pareciera que no nos damos cuenta que habemos 5 millones o más de nicaragüenses que no queremos nada de esto, que queremos trabajo, dignidad y desarrollo social, las condiciones mínimas que se le deberían de dar a una sociedad y al ser humano, respeto a la vida y a la libertad de pensamiento.

La crisis económica no ve si son sandinistas o no sandinistas, nos está destruyendo por igual a todos, los cientos de miles de nicaragüenses que están sin trabajo, la crisis económica no les preguntó de qué ideología eran o a qué partido pertenecían, los mandó a la calle por la intransigencia política que ha sido la constante en nuestra historia.

Por qué la violencia va a seguir siendo la vía preferida de la minoría contra la mayoría. Parece que no les ha quedado claro todavía que la violencia no es una opción, por un lado miles de nicaragüenses exiliados, escondidos o presos y por otro lado este país cada día más aislado, solo y a un paso de recibir un embargo económico disimulado.

Necesitamos implementar un consenso nacional económico de inmediato para tratar de frenar la crisis económica, establecer un mínimo de garantías de consenso para dar certeza a los inversionistas y a los empresarios, así como a nuestro pueblo de que vamos a resolver nuestras diferencias con acciones concretas.

La crisis sociopolítica no es nuestro mayor enemigo, es la economía, los políticos se abrazan y se entienden cuando les conviene y de pronto los peores enemigos aparecen juntos muy contentos. Nuestra crisis económica no tiene esa dinámica y nos va a costar muchísimo recuperar los niveles de confianza que generaba el país.

La realidad siempre se termina imponiendo, ya sea por necesidad, por fuerza, por interés, por presión, por desesperación o por convicción, vamos a tener que vernos en algún momento y espero que quienes nos representen, sean más y mejores y que no cometan los mismos errores y que entiendan que hay un fin superior que se llama Nicaragua.

No hay nada más barato que la paz, ni nada más caro que la violencia.