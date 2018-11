Falta el factor humano

Un hijo, Misael Escorcia, detenido injustamente sin cargos comprobados, como hay tantos en las cárceles hinchadas por un régimen brutalmente represivo, no consigue permiso para asistir al funeral de su humilde y desesperada madre, Martha Rocha, víctima de la depresión provocada por el atropello. El apretar de tuercas antojadizamente a ciudadanos que muestran su natural deseo y mayúsculo interés por un cambio de sistema, acusándolos de “delitos”, que son adaptados a las protestas, se ha convertido en una rutina en este desventurado país. Son tantas las imágenes dramáticas que hemos visto durante esta crisis sin fin, que la falta del factor humano, muestra de cuerpo entero la desnaturalización que provoca la barbarie. En el libro de John Carlin sobre Nelson Mandela, titulado precisamente “El factor humano”, se destaca la sinfonía de la fraternidad utilizada por el más grande reconciliador de los últimos tiempos, combatiendo el cruel exterminio del respeto por un pueblo, por parte de quienes solo tienen el propósito de mantenerse en el poder contra vientos y oleajes. No es fácil ser una aproximación de Mandela, saliendo de la cárcel sin revanchismo y capaz de manejar las dificultades con sutileza, sin mano de hierro, sin falsos rezos y discursos, y mucho menos con la aplicación indiscriminada de arbitrariedades.

Lo que es imperdonable

La forma como ha sido fracturada esta sociedad, consecuencia de la falta del factor humano, es irreparable. Los que pueden frenar lo represivo y abrir algún espacio a la democratización, en lo que han tenido éxito es en lo destructivo, lo que es imperdonable. Ver a los padres implorando por la libertad de sus hijos, acusados arbitrariamente de delincuentes, estando lejos de serlo, ha sido lo más conmovedor después de los cadáveres de tantos inocentes. No se puede permanecer emocionalmente indiferente a eso, pero la obsesión por el poder entorpece. Se desprecia el sencillo y humanitario gesto de permitirle a un hijo, asistir al funeral de su madre. No interesa algo así, porque lo esencial es atemorizar haciendo ver que lo represivo carece de piedad, y que si se ha caminado tan largo dejando escombros, no se puede enviar lo que para ellos sería una señal de flaqueza. No, eso nunca, como convencidos que hagan lo que hagan, no habrá forma de cambiar como serán recordados. De una sola manera. Si revisamos las historias de los tiranos, rebasados por sus propios abusos, todos han llegado a ese punto de incompetencia, sin poder jugar a ser Pilato, lavándose las manos con el jabón del cinismo.

Estragos interminables

¿Qué se puede esperar de un sistema que ha demostrado carecer del factor humano? Nada, absolutamente nada. Jesucristo, Ghandi, Mandela, no tienen ningún significado para quienes se aferran a un objetivo, seguir mandando aunque sea entre las hilachas de una sociedad, no importan los estragos que se provoquen más allá del visible rechazo mayoritario, que cada día crece, y del sufrimiento de un pueblo solo cargado de esperanzas, pero resistiendo. Tampoco importa haber terminado con una revolución y golpeado en la mandíbula el legado del general Sandino y de Carlos Fonseca. Ese tipo de idealismo, ha sido borrado frente a una nueva tiranía, más dura, más implacable, más dañina, que es la que estamos padeciendo en un calvario interminable… Se dice que hay dos tipos de personas que se meten en la política: los menos son los que consideran el poder como un medio para hacer avanzar la sociedad hacia mejores días; y los más, los que la ven como gran posibilidad para obtener ventajas, es decir los repulsivos oportunistas. A este segundo tipo, lo que les importa es todo lo que rodea el poder; es decir, el brillo, la adulación, el sometimiento por conveniencia, sin permitir que el factor humano interfiera. Y sin factor humano, obviamente no existe su tan promocionado aunque evidentemente falso acercamiento con Dios.