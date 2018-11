Datos erróneos de un semitocayo

Por enésima vez, Eduardo Cruz dio “gato por liebre” a los lectores del diario donde labora, atribuyendo ––el recién pasado domingo 7 de noviembre–– a don Marco Antonio Ortega la autoría de la música del himno nacional anterior al vigente. Don Marco Antonio solo escribió la letra de dicho himno, conocido como “La Patria amada”. Cruz no consulta fuentes impresas, limitándose a recabar informaciones orales. Así, arrastra datos erróneos, como los difundidos el domingo 10 de septiembre de 2017 al entrevistar a un buen amigo y colega. Fueron los siguientes:

Primer error. Miguel Larreynaga “ayudó a la redacción del acta [de la Independencia], fue su principal redactor”. Pero la redactó íntegramente José Cecilio del Valle. Tampoco Larreynaga combatió a Valle “con su palabra de fuego”. Esto fue inventado por Gámez en su Historia de Nicaragua (1889). Los cuatro historiadores testigos del singular acontecimiento (Montúfar, Marure, García Granados y Molina) no establecen este hecho que, para Eduardo Pérez-Valle, “no es sino una inexactitud que se han quedado repitiendo nuestros escritores solo porque su música resulta deleitosa a nuestra vanidad nacional” (Larreynaga su tiempo y su obra. Managua, Editorial Nicaragüense, 1965, p. 22).

Segundo. Tras “el despoblamiento que hicieron los españoles” [durante la conquista] “quedaron en Nicaragua” [a finales del siglo XVI] “entre 200 y 300 mil habitantes en todo el país”. Sin embargo, de acuerdo con documentos de la época, en 1548 los indígenas se redujeron a 30 mil y en 1578 no eran más de 8 mil. Esta catástrofe demográfica arrojó la cantidad aproximada de 570 mil naturales desaparecidos a partir de 1524. (JEA: Historia básica de Nicaragua. Managua, Editorial CIRA, 1993, p. 75).

Tercero. “Nicaragua fue reacia, contraria a la independencia”. ¿Y el motín de los barrios leoneses del 10 al 13 de diciembre de 1811 que logró destituir al gobernador intendente José Salvador ––quien llevaba 18 años despóticamente en el cargo–– y se proponía “una absoluta independencia y formar una especie de república”, según carta del obispo Nicolás García Jerez al capitán general, en Guatemala, José de Bustamante y Guerra, del 20 de febrero de 1812? (Sofonías Salvatierra: Contribuciones a la historia de Centroamérica, tomo II, Managua, Tipografía Progreso, 1939, pp. 398-399). ¿Y la rebelión insurgente de Granada, toda una conmoción popular que obligó a los criollos a encabezarla, entre diciembre de 1811 y abril de 1812? ¿No se enfrentaron los granadinos el 21 del último mes y año a las tropas de Fernando VII? ¿No fue desconocido el convenio de capitulación, siendo 25 de sus líderes apresados y condenados a presidio perpetuo en Cádiz, donde fallecieron algunos?

Cuarto. Los participantes en la Conjuración de Belén (diciembre de 1813) “casi todos eran sacerdotes, incluyendo a nuestro prócer Tomás Ruiz, que aquí se ignora”. Más ningún otro cura participó en dicha conjuración y Ruiz es prócer oficial de Nicaragua desde el 15 de junio de 2012. Llevan su nombre desde hace muchos años, además, un auditorio de la UNAN-León, la Biblioteca del Banco Central en la misma León y un edificio de la Asamblea Nacional. Más aun: en el libro del Ministerio de Educación publicado en 1971, con motivo del sesquicentenario de la independencia, se le consagró una amplia biografía y en la UCA dirigí una tesis de licenciatura en dos tomos, a inicios de los 70.

Quinto. “Castellón y Jerez contrataron a Byron Cole”. Fue únicamente Francisco Castellón (director del gobierno provisorio organizado en León en pugna con el legitimista de Fruto Chamorro en Granada) que firmó esa contrata, refrendada por Byron Cole el 28 de diciembre de 1854. Jerez se arrepintió de haberla apoyado renunció, al cargo que desempeñaba en el Gobierno de coalición de Patricio Rivas controlado por Walker y se enfiló en la lucha por expulsar el filibusterismo.

Sexto. “Apareció el Padre Vijil y en la Catedral bendijo las armas de los filibusteros”. No hubo ninguna bendición y el sermón del liberal Padre Vijil no fue en catedral alguna, sino en la parroquia de Granada, elevada en catedral hasta 1913. Por lo demás, Vijil clamó por la reconciliación en dicho sermón del 24 de octubre de 1855, un día después de la toma de Granada por Walker, en nombre de los democráticos leoneses. Todavía el filibustero no había revelado sus designios esclavistas (Véase dicho sermón en Francisco Vijil: El Padre Vijil / Su vida […]. Managua, Editorial Nicaragüense, 1967).