Ceder o no ceder esa es la cuestión

Cuántas guerras se hubieran evitado, cuántas empresas no se hubieran dividido, cuántos matrimonios no hubieran fracasado, cuántas amistades no se hubieran perdido, cuánto daño y pérdida de vidas humanas se hubieran evitado si se hubiera optado por ceder en lugar de mantener posiciones inflexibles a lo largo de la historia y de la vida.