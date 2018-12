Ser un guía patriótico

Entre los mil retos acompañados de propuestas que, según los analistas, se mueven desde lo viable, pasando por aproximaciones a la realidad, hasta llegar a muchas consideradas improbables, trazadas por el nuevo presidente de México, Andrés López Obrador, el punto dominante fue acabar con la corrupción que tanto ha dañado al país azteca, sumergiéndolo en abusos de poder, enriquecimiento ilícito, mala administración, violencia extrema y drogas.

“Sin corrupción, la mejoría de una nación es inmediata. Así que en eso no vamos a dar tregua. No puede haber un gobierno de ricos con un pueblo de pobres. No vamos a condenar a quienes nacen pobres, a morir pobres, mientras los corruptos se benefician respaldados por la impunidad.

El Gobierno no será facilitador del saqueo de los fondos públicos. Para garantizar el renacimiento de México, un presidente que quiere hacer algo por su país, necesita ser por encima de todo, un guía patriótico. Eso es lo que pretendo ser”. Las constantes ovaciones de un Congreso abrumadoramente mayoritariamente a su favor, ofrecieron un certificado de apoyo a los compromisos del estadista mexicano.

Nadie será inmune

“Vamos a construir una verdadera democracia. Sin corrupción, no habrá necesidad de incrementar impuestos y precios a los combustibles. No vamos a endeudar el país, como se ha hecho irresponsablemente en los últimos 12 años”, agregó. No sé si Maduro aquí —solo presente en la actividad de la tarde, acompañado por una gruesa cantidad de escoltas— aunque por supuesto a distancia de la democracia, y Daniel allá en Nicaragua, tomaron nota, o se sintieron más golpeados por estos señalamientos, que por las pancartas de rechazo a sus sistemas de mando intolerables.

Para ellos, es obvio que las palabras de López Obrador sonaron desafinadas, porque es lo que desean los pueblos de Venezuela y Nicaragua entre la desesperación de situaciones agobiantes impuestas por tiranías.

“No se va a permitir que nadie esté por encima de la ley. Si mi esposa y mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados. Hay que poner el orden en la cúpula del poder, porque la limpieza se hace de arriba hacia abajo. Todo el mal comienza en quienes ejercen el poder. Me comprometo a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México que ha confiado en mí. No tengo derecho a fallar”, dijo con serenidad y firmeza López Obrador.

No hay tantas cárceles

Sobre uno de los puntos que ha provocado mayores polémicas —colocar en el banquillo a los culpables de tantas distorsiones que han afectado a México— dijo durante la envestidura frente al Congreso realizada por la mañana: “No vamos a perseguir a nadie. No apostamos ni al circo ni a la simulación. Si abrimos expedientes se buscarán chivos expiatorios y no hay juzgados ni cárceles suficientes para tantos.

El propósito es evitar los delitos del porvenir, no la venganza. No olvido, pero soy partidario del perdón. Vamos a empezar de nuevo, aunque se hace necesario la creación de una Comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad y fijar a los responsables de casos como el de Ayotzinapa”, expresó luego de haberse encontrado con carteles en manos de legisladores sin partido que decían: “No al pacto de impunidad. No a la militarización.

Juicio a Peña Nieto”. Se refirió a las fuerzas armadas de la siguiente manera: “No hay militares que formen parte de la oligarquía, y en cambio se han preocupado hasta por crear universidades. Sé que no tenemos suficientes policías para cuidar a los ciudadanos y estoy proponiendo la creación de una guardia, si lo autoriza el pueblo y el poder legislativo. Vamos a gobernar para todos los mexicanos. Solo así podremos transformar el país”.