Miguel 100% patriótico

Desde el instante en que se produjo el estallido patriótico el 18 de abril, hoy hace ocho meses, estremeciendo los resortes del poder y agitando el país en busca de liberar la encadenada democracia, Miguel Mora se lanzó a la arena entre las columnas de humo con su camisa abierta, de frente a las bayonetas, tomando todos los riesgos imaginables, incluyendo exponerse junto con su familia y su empresa “100 % Noticias”. Esa actitud, que nadie puede negar, le permitió proyectarse con una fuerza avasalladora, como uno de los pilares fundamentales de esta resistencia pacífica, pero enérgica, inyectada de conciencia, corazón y determinación, por provocar un cambio de sistema, que es considerado inevitable visto desde cualquier butaca. Se puede decir que ha sido el soporte de 100 % Noticias, lo que ha mantenido estimulado a un sector mayoritario entre la tragedia en la cual todos estamos inmersos, pero dispuestos, como dijo Carlos Fernando, a no retroceder frente a cualquier tipo de represión. Es un momento histórico

en que la suerte está echada, se presenta una valiosa oportunidad para provocar transformaciones urgentemente necesarias y Miguel Mora está plenamente consciente de eso.

¡Por Dios!... ¿qué celebrar?

Su rechazo a una invitación del Ejército, respondiendo con claridad y cerrando con firmeza, certifica el crecimiento que Miguel ha conseguido en estos ocho meses, asumiendo con responsabilidad y temeridad, una tarea titánica: ofrecer el aporte de su empresa y naturalmente de su personal, a través de los programas de debate y de noticias, que han desnudado las mentiras, presentando la verdad acompañada de imágenes. Dice Miguel en su respuesta: “¿Cómo el Ejército de Nicaragua puede invitar a un llamado golpista y terrorista a una celebración entre amigos en una base militar? ¿Qué celebrar cuando además de tener más de 500 muertos, miles de heridos y desaparecidos y medio millar de presos políticos, nos amenazan de muerte, nos confiscan medios y patean en la calle a nuestros periodistas?... Invitar a Miguel fue la peor ocurrencia. La falta de estima del Ejército por sí mismo, contradiciendo raramente a la gente del poder, que ha calificado al periodista, como golpista y terrorista, saltó hecha añicos, por el re

chazo de quien ha sido a lo largo de esta lucha, 100 % patriótico, de la cabeza a los pies, al revés y al derecho. Una lección de dignidad que lo enaltece.

Una entrega completa

“Nos invitan, pero nos cazan como si fuéramos animales. No hay nada que celebrar en un país que está de luto en medio una cruenta represión y un estado paramilitar. Los fundamentos están rotos, no hay ley ni Constitución que valga. No podemos ni debemos aparentar una normalidad que no existe. Muy pronto tendremos algo que celebrar. De Dios el cambio viene, y nada ni nadie lo detendrá”, concluye Miguel, quien continúa su lucha día tras día con los programas de Jaime Arellano y Luis Galeano, la presencia de Lucía Pineda y Verónica Chávez, los aportes de Leticia Gaitán y Ana Laura Sequeira, los múltiples riesgos de los camarógrafos, la beligerancia alcanzada por IV Poder, y, sobre todo, la permanente insistencia de Miguel, quien colocó a un lado posiciones cómodas, para integrarse a esta batalla que inexorablemente conducirá a un cambio de sistema. El agradecimiento del sector mayoritario de la población a 100 % Noticias no tiene medida. Ha sido una decisión de Miguel y Verónica, cada día más apreciada, mientras

crece inútilmente una represión despiadada. Ya llegará el momento de celebrar, como advierte Miguel en su respuesta al Ejército. Ya llegará.