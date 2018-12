Triste, pero santa noche

Desde West Palm Beach.-Estoy en casa de mi hija Tania y su esposo el ingeniero Arnoldo Artiles, junto a sus tres hijos y Chilito, la menor de las Tijerino Mercado. Habitualmente es el ambiente propicio para pasar este 24 de diciembre, una gran noche, como ha ocurrido otras veces en esta misma casa y con toda la familia. Hoy no será así. No para mí, envuelto en una tristeza con ese olor inconfundible a “patria golpeada, llorosa, manchada de sangre”, nada que ver con los sueños de aquel purificado Sandino y de Fonseca, dos ejemplos de verdaderos revolucionarios, borrados del mapa por un salvajismo antipatriótico sin medida… Así que se trata de una noche triste, pero Santa como dice el siempre combativo monseñor Rolando Álvarez. Somos muchos los pinoleros lo suficientemente razonables, sensatos, y sobre todo humanos, con derecho a la vida, a disponer de oportunidades, a disfrutar la libertad, y por supuesto a saborear esa paz que se grafica esta noche en cada hogar, pensando en la llegada del mesías, involucra

dos en esta lucha por una patria mejor, lo cual es un orgullo por el significado que tiene.

Ese abril histórico

Coincide esta noche con el golpe propinado a todos los nicaragüenses, con la aprobación del Nica Act, cuyos responsables antipatria son de sobra conocidos, sin importarles en lo mínimo los estragos. Eso añade tristeza. Todas las plagas se nos han venido encima quizás como un reproche a nuestra tolerancia casi obscena. ¿Cómo fue posible que toleráramos tantas arbitrariedades que le dan forma a un gobierno totalitario, con una mansedumbre escalofriante, pecaminosamente domesticados, con una ceguera imperdonable, hasta que esta chavalada universitaria por largo tiempo subestimada, golpea nuestras cabezas y nos saca del letargo, obligándonos a mostrar actitudes, asumir responsabilidades que parecían haber caducado y tomar todo tipo de riesgos? Ese 18 de abril, queda grabado en las montañas del patriotismo, como una fecha histórica, por ser el día del despertar, y aún entre la oscuridad tenebrosa que nos rodeaba, comenzar a abrirnos paso hacia un futuro que tenía rato de hacernos señas, de gritarnos y exigirnos.

Todas las revoluciones fracasadas han quedado atrás, incluso la francesa de tanta incidencia y la bolchevique, y siempre aparece el sol de las transformaciones, una y otra vez, algo que no pueden evitar ni los Maduro ni los Ortega.

Golpe a la democracia

Coincide también esta noche triste y Santa, con el informe preciso, con una claridad que no admite la mínima discusión, del GIEI, certificando la cabalgata de inútiles mentiras que se intentaron edificar alrededor de hechos testarudos que permanecerán por siempre entre nuestros recuerdos más dolorosos. Quienes hemos estado por más de ocho meses en el ombligo de un infierno imposible de imaginar incluso para Dante, la presentación de ese informe, volvió a abrir y hacer sangrar heridas que nunca van a cicatrizar. No era posible sujetar las lágrimas mientras veíamos por el video de El Nuevo Diario reproducido en 100 % Noticias, los casos ocurridos fijando fácilmente responsables de agresiones hasta con armas de guerra. Eso recuerdos, tan vívidos, hacen que esta sea una noche triste, pero Santa, en la cual, entre el dolor propio y de los otros nos sentimos graníticamente unidos y con una misión por cumplir: no ceder hasta provocar el cambio pacíficamente, así suframos tres millones de agresiones… Como dicen los obispos, el factor clave es la presencia de Dios, siempre del lado de lo justo, rechazando todo tipo de atropellos… Los golpistas a la democracia están asustados y desesperados con esta resistencia. Voy a rezar por vos, me dice mi nieta Alicia de 4 años. Hay que hacerlo por Nicaragua amorcito, —le respondo— mientras cruzamos miradas limpias.