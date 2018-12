Entre el 18 y 30 de mayo, en apenas 12 días de un cruel y sangriento calvario, hubo un total de 109 fallecidos, 95 por armas de fuego, 57 con disparos al tórax, 7 en el cuello, 31 en el cráneo, 3 por quemaduras y 5 por heridas traumáticas. No existen evidencias de golpe de Estado. Manifestantes respondieron cuando fueron atacados. No hubo asistencia a víctimas… Mientras escuchábamos —casi en cámara lenta— el informe del GIEI, un certificado de la verdad, los dolorosos recuerdos venían hacia la mente y el corazón de cada uno, vertiginosamente, danzando grotescamente, haciendo que el alma se arrugara. Nunca creímos que tanta barbarie contra un pueblo fuera posible por aferrarse al poder. De haberlo sabido hubiéramos podido “negociar” la salida de cinco millones hacia cualquier parte y dejarlos solos, con su gente, con la que se sienten a gusto. Eso habría permitido humanamente que todos estuvieran vivos, incluyendo los 22 policías que no querían estar ahí apretando sus gatillos, pero se encontraban cumpliendo una misión, y tenían que obedecer... Y encima de esta verdad tan amarga, los inútiles intentos de distorsionar los hechos, cómo si las imágenes claramente vistas y las experiencias vividas, fueran falsas. Una acción de desfachatez imperdonable.

Un daño irreperable

El interés del GIEI es presentar lo ocurrido con la mayor precisión posible para poder llegar a conclusiones apropiadas y fijar a los responsables de la más grande matanza de nuestra convulsionada historia, frente a un pueblo sin armas —como se vio en las Universidades y en iglesias como la Divina Misericordia— desesperado en la búsqueda de un acercamiento a la democracia, ansioso de romper cadenas y abrazarse con la libertad. Los organismos internacionales de derechos humanos, con amplia experiencia en estas valoraciones, fueron directamente a un punto de coincidencia sobre los responsables, que siguen haciéndole un daño irreparable a este pobre país zigzagueando entre sus ruinas morales, el deterioro social y los escombros que están quedando en lo económico. ¡Qué importa eso frente a las ambiciones sin medida de seguir sometiendo a una sociedad que finalmente erosionó y ha demostrado ser lo necesariamente resistente para no dar marcha hacia atrás! Repito, nunca imaginamos que esa ferocidad de victimarios fu

era posible. Los creíamos no solo más razonables, sino más humanos, por haber sobrevivido muchos de ellos a episodios de barbarie en otros tiempos, que han regresado agrandados como si el viento nunca se los hubiera llevado.

Nada es especulativo

Se refiere el informe del GIEI a los juicios a puertas cerradas, al sistema de justicia como un engranaje más de la represión, a las armas utilizadas por los manifestantes y las que usaron los agresores, al efecto en la sociedad, a la provocación del miedo, a la responsabilidad del Gobierno —un punto clave—, y sobre todo, a la falta de investigaciones. Explican que “es un informe duro porque la situación es dura” y lo hacen con el soporte de más de 200 videos, que no permiten abrir espacio para discusiones inútiles; es decir, que nada es especulativo. A esta altura de los tenebrosos acontecimientos, ocho meses después, el GIEI coloca la verdad desnuda sobre el tapete, en una especie de striptease macabro… Previo a los días navideños, el informe golpea brutalmente mientras se le ordenan persecuciones a periodistas empeñados en mostrar esa verdad al pueblo, incluyendo a los que a propósito se hacen los ciegos… Solo con una pérdida de conciencia se puede negar lo obvio. El informe es claro: no hay funcionarios destituidos por haber participado en la represión; no pueden existir grupos paramilitares paralelos; no hay investigación de jueces que hayan vulnerado el sistema judicial ni jueces que hayan mostrado independencia. Es decir, el país se encuentra secuestrado, pero batallando desde adentro, con uñas y dientes.