Avancemos a una solución política

El problema de nuestro país es eminentemente político. Por supuesto que tenemos problemas de institucionalidad democrática, derechos humanos, problemas sociales y económicos; pero su origen es político, y por eso la solución tiene que ser política. Hay muertos, lesionados, privados de libertad, desempleados, exiliados y migrantes por el conflicto que vivimos. Nuestra economía está siendo seriamente afectada. Los nicaragüenses sufrimos una situación que todos deseamos que se resuelva pronto. La comunidad internacional coincide en que esperan que los nicaragüenses encontremos una solución política mediante el diálogo que conduzca a elecciones aceptadas por todos. Lograr el acuerdo de iniciar juntos, Gobierno y oposición, un diálogo constructivo y de buena fe sobre el tema electoral es el punto de partida para resolver los demás problemas y situaciones nacionales.

El pasado 7 de enero el papa Francisco se pronunció una vez más sobre Nicaragua en términos similares: “Pienso particularmente en la amada Nicaragua, cuya situación sigo de cerca, con el deseo de que las distintas instancias políticas y sociales encuentren en el diálogo el camino principal para empeñarse por el bien de toda la nación”, dijo el Papa. Tres afirmaciones hay que destacar de sus palabras. La primera es “cuya situación sigo de cerca”; el Papa se informa por el nuncio y los obispos, que son una fuente objetiva y confiable. La segunda es su referencia a “las distintas instancias políticas y sociales”, lo cual incluye “todas” las instancias políticas y sociales. Y la tercera es “encuentren en el diálogo el camino”, lo que coincide con los llamados al diálogo que han hecho nuestros obispos, coincidente con los llamados de la comunidad internacional.

Pero el diálogo ha tenido obstáculos, tanto de parte del Gobierno como de parte de la oposición. Esperemos que el Gobierno, tras una seria reflexión sobre lo que conviene a Nicaragua, a todos, incluyendo a los mismos gobernantes, procure el camino del diálogo sincero. En la oposición hay que rectificar algunos errores, integrar a los partidos políticos y tomar la iniciativa de proponer un diálogo viable.

En el diálogo anterior se prescindió de los partidos políticos, lo cual fue un error. ¿Cómo tener un diálogo político para encontrar una solución política sin que participen los políticos? Los argumentos para excluirlos —corrupción, colaboracionismo— verdaderos o no, no tienen lugar en este momento. Toda organización política siempre será señalada de algo por las otras y ninguna realmente está libre de culpas. En el diálogo se iría a hablar principalmente de cómo organizar unas elecciones y no sobre actuaciones pasadas. La experiencia electoral y las estructuras a nivel nacional de los partidos opositores son valiosas. No deben excluirse en el diálogo ni en una eventual unidad opositora electoral. Más adelante, una vez realizadas unas primeras elecciones, el pueblo decidirá en las siguientes, con su voto, sus preferencias partidistas. Pero ahora es momento de unidad. Si entre opositores no hay acuerdos, ¿cómo pretender acuerdos con el Gobierno y lograr soluciones nacionales?

Otro error fue exigir un diálogo público, televisado. Nunca, en ninguna parte, ha tenido éxito un diálogo así. Ante las cámaras prevalece el espectáculo mediático; los interlocutores hablan para el público y no entre ellos, y eso imposibilita cualquier acuerdo. Tampoco existió una valoración objetiva de la correlación de fuerzas y se exigieron demandas irreales, como la inmediata renuncia de todo el Gobierno. La lista contenía demasiadas demandas, en lugar de enfocarse en un punto clave, electoral, que, de lograrse, lo demás vendría por añadidura. Y de algún modo una sola tendencia política entró a dominar la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco; eso no ha sido bueno, es muy inconveniente. Hay que resolverlo integrando a todos los demás sectores opositores.

Hay que dar ya los primeros pasos. Ampliar, reestructurar o quizá sustituir la Unidad Azul y Blanco (si algunos rechazaran actuar con cordura). Nombrar únicamente tres o cinco personas como delegados al diálogo (no multitudes); personas aceptables para todos y no los preferidos de ninguno. Solicitar formalmente al Gobierno dialogar sobre las reformas electorales y temas vinculados que surgirán del diálogo, y proponer mediadores expertos (especialistas internacionales en la solución de conflictos). Como testigos nuestros obispos, y como garantes organismos internacionales. No será lo que muchos quisieran, ¡pero no existe otra solución! De afuera pueden venir presiones, no soluciones. Empresarios y políticos, escuchen: ¡Actúen ya! Siempre habrá algunos intransigentes, pero no escuchen esas voces. Hay que proceder a la unidad y al diálogo. ¡Salvemos a Nicaragua!

