No quedemos ciegos

Inmersos en este caos durante tanto tiempo, los más humanos tienden a ser más reflexivos, preocupados por el futuro del desventurado país. Obviamente, el más grave golpe y posiblemente irreparable, no es el inventado, sino el que real y brutalmente ha sido asestado a esta sociedad, hoy tan herida, fragmentada y escéptica como nunca antes. No somos los mismos y quizás no volveremos a serlo. Lo visto, lo sufrido, los quejidos de esos muertos, la amargura producida por tantas injusticias, el desfile tenebroso de la barbarie, sentirnos entre tinieblas atrapados por la confusión, el vacío y la locura, por la falta de plazos y la desesperación intentando encontrar soluciones, aprietan los cuellos de todos, los de arriba encadenados por su inutilidad y los de abajo, tan expuestos a los atropellos.

En busca de lo viable

Entre las piedras de estos escombros, que no son dichosas porque sí sienten, escuchamos recomendaciones para dialogar y buscar la reconciliación, que a simple vista no “riman” con la situación que atravesamos, pero que de alguna manera alienta escucharlas porque señalan el camino si hay voluntad, honestidad y firmeza. Se trata de actitudes pro-país que cierran espacios al “ojo por ojo”, girando no propiamente alrededor del perdón y el olvido, sino de lo que puede resultar conveniente para salir del caos. Son propuestas que muchos, obviamente más golpeados que otros por lo ocurrido, rechazan cuestionando planteamientos como los de Gioconda Belli y Daysi Zamora, sobre el flexible manejo de la tolerancia, en la búsqueda de la paz ante el desgaste destroza-país.

Entre una olla de presión

No es posible que después de casi nueve meses de un agobio abrumador, conscientes por la experiencia atravesada, de lo que se puede pretender con una resistencia cívica sin armas, frente a una represión desmesurada, no se muestre disponibilidad a vías de negociación para producir el cambio obligado y necesario, pese a admitir que la advertencia de monseñor Mata sobre el uso de la mentira, es un muro muy alto y muy grueso. Sin embargo, hay algo favorable, y es que la presión de la olla, con los drásticos señalamientos hechos desde afuera por organismos internacionales y la erupción en las esferas del poder provocada por el arrepentimiento del exmagistrado Solís, solo deja como recurso contra la resistencia pacífica, la represión y lo arbitrario. No podemos seguir así.

No al “ojo por ojo”

“Si pensamos en el ojo por ojo, vamos a quedar todos ciegos”, dijo Gandhi, y eso sirvió de guía a Nelson Mandela, quien rechazó la testarudez en busca de conseguir mejoría para África del Sur, teniendo que ceder, como lo hizo López Obrador con el ejército y la clase política corrupta que rodeaba a Peña Nieto para no precipitar a México al despeñadero. Claro, hay que tener conciencia patriótica, y ese es el problema, porque si una de las partes se presenta enmascarada, no se llegará a ningún punto de coincidencia. Después de lo planteado por el exmagistrado Solís desde la butaca del arrepentimiento sin eludir responsabilidad, el momento es crucial para simplificar el caos, con la garantía que solo puede ofrecer como mediadora, la Iglesia, respetada y aglutinadora. No podemos quedar ciegos.