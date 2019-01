¿Todavía no tienes tu propósito para 2019? ¡Mejora tus habilidades!

Un propósito o resolución de año nuevo es una tradición en muchas regiones del mundo, especialmente en el hemisferio occidental. En ella, cada persona se resuelve a cambiar un aspecto de su vida o comportamiento no deseado para lograr un objetivo personal o mejorar su vida. De acuerdo con una encuesta realizada en 2018, los propósitos de nuevo año más populares han sido comer más sano (37%), hacer más ejercicio (37%) y ahorrar más (37%). Entre las tres suman más de un 100% porque muchas personas planean cambiar varios aspectos de su vida. Lo interesante de esa encuesta es comprobar que un tema que debería ser siempre muy importante para todas las personas se encuentra casi ausente en la lista de resoluciones de comienzo de año: invertir en nuestras habilidades. De hecho, aparece en el séptimo puesto de la clasificación: un 15% de los entrevistados se propone “aprender una nueva habilidad” con el nuevo año.

La buena noticia es que, un año después, una encuesta similar revela que esta resolución ha crecido en importancia: ahora está en el quinto lugar, ¡con un 26%! Me encantó conocer este dato, ya que en un mundo del trabajo tan cambiante como el que estamos viviendo, debemos pensar seriamente en este tema. ¿Cuáles serán las habilidades más demandadas a futuro? ¿Debo cambiar mi perfil para ser más interesante y atractivo a potenciales empleadores? Si decido hacerlo, ¿cuáles son los pasos que debo tomar?

Tres estrategias para cumplir tu propósito de este año

Hoy en día no contamos con respuestas exactas a ninguna de estas preguntas, pero la ciencia del comportamiento nos dice que, si quieres cumplir una resolución de comienzo de año, debes tener varias estrategias en cuenta. Primero, debes hacer un plan claro, específico y monitorearlo. Un buen día para revisar su cumplimiento es el 14 de febrero, ya que vamos a recordarlo por la celebración de San Valentín. Segundo, utiliza la tecnología para registrar los avances del plan y pon recordatorios automáticos acerca de las metas que te has marcado. Tercero, debes tener en cuenta que el plan debe ser divertido.

En 2019, si aún no tienes tu resolución establecida, te invito a que pienses cuál es esa habilidad que quieres aprender. Ponte una meta, fija una fecha de inicio e investiga qué recursos hay disponibles online para adquirir esta habilidad. También puedes, por ejemplo, acercarte a centros de entrenamiento de tu país o a la universidad para ver si tienen cursos interesantes. No olvides poner un recordatorio en tu celular sobre las metas que estableciste, ya que no quieres que pase el 2019 sin cumplirlas. Y, sobre todo, diviértete: aprender es una actividad entretenida por naturaleza, para la que nunca es tarde.

* Especialista principal en la División de Mercados Laborales del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID).

Este artículo se publicó en el blog

Factor trabajo del BID: