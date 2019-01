¡China subió la parada!

Un tribunal chino condenó a la pena de muerte al canadiense Robert Lloyd Schellenberg. Este ciudadano canuck fue acusado de contrabando de drogas.

¿Venganza, luego de la detención de Meng Wanzhou, la CFO de la compañía telefónica china Huawei, el año pasado en Vancouver?

Mi punto: el presidente Xi Jin-Ping cometió un gravísimo error. Su reacción fue innoble. No solo por lo que hace, sino contra quien lo hace. Canadá es un país ejemplar. Es evidente que quieren forzar a negociar a Meng por Schellenberg. Cierto, China debe defender a sus conciudadanos; pero no debe sentar la imagen del imperio intimidante, de la dictadura feroz. ¿Ha previsto las consecuencias? Occidente lo repudiará. ¿La movida beijiniana confirma que las potencias no pueden moverse sin atropellar a los demás?

Si el ciudadano Schellenberg cometió un delito en China, debió ser juzgado mediante un debido proceso. Ahora, que Beijing escoja imponerle la pena de muerte, ¿forzará al primer ministro canadiense Justin Trudeau a transar un intercambio de prisioneros, una conmutación de pena o un perdón político? Es probable. Pero también ello arrastraría las cosas al terreno de lo imprevisible y sucio.

Ottawa luchará con todos sus recursos legales, diplomáticos, humanitarios y de amistad con los que cuenta. Canadá es una nación bondadosa, democrática y querida universalmente.

La movida china habla mal de la bajeza con la que Beijing pretende resolver una controversia legal-comercial internacional.

Ello, en gran medida, confirma que las potencias ―una vez que alcanzan el estatus de grandes imperios se creen y sienten omnímodos e impunes. Desde 1945 lo notamos con la existencia misma del poder de veto de los cinco grandes del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Solo los grandes son inmunes para atropellar? Y aunque, se les censure o sancione, esquivan con mayor ventaja que los países de menor tamaño.

¿Será igualmente arrogante el comportamiento de India o Brasil, una vez cerca de la cumbre?

¿Esa era la única medida que le restaba a China frente a un mundo dominado por el derecho y la ética internacionales?

No. Beijing pudo actuar diferente. ¿O en delante esa será su actitud?

Asumamos que todo esto se enmarca en una guerra comercial encubierta entre Washington y Beijing. Pero, es cobardía atacar al más débil. Canadá no le hace daño a nadie. Es el súmmum de la diplomacia impecable.

Los chinos dirán que el Gobierno canadiense se prestó a los intereses estadounidenses al apresar a la señora Meng. Digamos que sí. Pero China nunca debió comenzar a detener a cuanto canadiense viera mal parado en cualquier esquina.

Nadie les va a creer que nada de esto tiene que ver con el caso de la empresaria Meng. ¿Por qué no se dieron antes las detenciones, contra los canadienses en China? ¿O son reacciones típicas de regímenes dictatoriales muy acostumbrados a reprimir? Tienen la costumbre de avasallar a opositores. Ya hemos visto sus obras contra disidentes tibetanos, uigures, o los protestantes en Tian-Nanmen.

Acá no trato de hacer apología del delito en favor de Schellenberg. Pero si lo matan, sería una torpeza sangrienta.

Tampoco es cuestión de independencia de poderes. En China no se mueve una hoja de té sin que no lo sepan los jerarcas del partido comunista. Todo está controlado.

Por otra parte, olvidan que a un amigo no se le trata así. Ante esta actitud poco amistosa y carente de sanidad diplomática, ¿pueden, los camaradas del nuevo imperio asiático, esperar la complacencia occidental?

Europa y Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados. Es evidente que este asunto podría escalar. ¿Por qué esperar a que todo empeore?

Beijing no se dará a respetar si sigue comportándose así. Está muy equivocado. Su debilidad yace en ser un régimen dictatorial intolerante. Pero, para preservar sus intereses geoeconómicos y geopolíticos debe cambiar de rumbo.

China es el mayor socio comercial de, al menos, 40 países del planeta. Tan solo sus exportaciones a Estados Unidos, Alemania y Holanda equivalieron, en 2018, al 30% de sus ventas globales. Con Canadá, en 2017, el intercambio bilateral fue de US$94.5 billones. En 2016, 741,000 turistas canadienses visitaron China.

Los chinos deben negociar. Sería una muestra de civismo. Si bregan amedrentando, habrá razones suficientes para distanciarse de ellos: no visitar China (¡por el temor a ser apresado!) ni comerciar con ellos. Hay numerosos países asiáticos que venden productos buenos, baratos. Y tienen buenas intenciones.

El próximo paso debe provenir del lado de la prudencia diplomática, para que todo se encauce correctamente.